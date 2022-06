Diego Arrabal estalla contra Paz Padilla: "Se ha bajado las bragas hasta los tobillos..."

El regreso de Paz Padilla a Mediaset está levantando ampollas. La gaditana vuelve a la que había sido su casa durante los últimos años tras un despido aparentemente improcedente, en un intento de evitar un mal mayor para el grupo de Fuencarral a nivel judicial. Con la noticia en el foco mediático, muchos compañeros han querido opinar al respecto. Uno de ellos ha sido Diego Arrabal, que a través de su canal de Youtube intenta desmontar cada paso que da Mediaset.

Sin duda, Diego Arrabal ha arremetido duramente contra Paz Padilla, asegurando que es una persona sin dignidad. El paparazzi, que fue despedido también de la cadena, ha asegurado que no es entendible el regreso de la gaditana tras tantas humillaciones y desprecios públicamente. "¿Creéis que Paz Padilla tenía que haber llegado a ese acuerdo para estar otra vez con el mismo contrato? Lo que han hecho es retomar el contrato, la echaron, la vapulearon públicamente y ahora, de buenas a primeras, llega un contrato íntegro. ¿Pensáis que eso es lo que tenía que haber hecho Paz de verdad?", ha espetado el youtuber.

“Si me preguntáis a mí, sabéis ya la respuesta. A mí me parece una bajada de bragas, no hasta las rodillas, sino hasta los tobillos”, ha asegurado Arrabal, añadiendo que él nunca lo haría: "si sabes mi carrera profesional, yo he tenido unos santos cojones para levantarme de ese programa de Sálvame hace años y me fui de ese programa”.

El ex tertuliano de Viva la vida ha opinado que todo se trata de una falta de dignidad flagrante por parte de Paz Padilla. "Si por algo yo me he caracterizado en estos últimos años es porque si yo me levanto, me levanto de un sitio y no hay dinero. Aun haciéndome falta, como a todo el mundo, que yo necesito trabajar como todos para pagar mi hipoteca, mis cosas... No soy millonario, pero en la vida hay que tener dignidad. Dignidad es una palabra fácil de decir y muy complicado de llevar a cabo”, ha espetado.

"Qué decepción Paz Padilla, con lo que le han humillado. Y a ella la despidió Mediaset y para mí no tiene dignidad”, ha sentenciado el paparazzi, asegurando que “en la televisión no es la primera vez que un presentador se queda en el congelador para que no esté en otro sitio y cuando llevas un tiempo sin salir en televisión, la gente se olvida de las personas y esto es una realidad y ha pasado con muchísimos presentadores”.

“La humillación pública ha sido grandísima. ¿Todo vale por eso? Porque mañana me den un millón o dos millones cuando yo ya tengo dinero. No estamos hablando de un mileurista, es una persona que ya tiene sus empresas, un patrimonio importante, el teatro que le va muy bien... ¿Y esa humillación nos la pasamos por el arco del triunfo por dinero?”, ha preguntado visiblemente molesto el youtuber a sus espectadores.

“A ti que te han humillado públicamente, te han despedido públicamente, se han reído de ti públicamente... Es que se han reído de ella. Ahora, como tú dices, el que ríe el último, ríe mejor. Ahora se la van a tener que tragar con patatas, pero cuidado porque no es el primer caso que contratan a un presentador para que no lo tenga la competencia, lo primero y lo segundo, para hundirle ya la carrera, porque si está un año o dos años sin salir en pantalla... Eso sí, el millón de euros se lo va a llevar", ha culminado un Diego Arrabal con ganas de rizar el rizo.