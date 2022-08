Jorge Javier Vázquez ingresado de urgencia en Perú

Llegan imágenes preocupantes desde Perú. Jorge Javier Vázquez lleva dos semanas de vacaciones en Lima, visitando la capital peruana en sus merecidos días de descanso. Pese a parecer que está viviendo unos días de ensueño, el presentador de Telecinco ha tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital peruano. Debido al mal de altura, Jorge Javier ha tenido que hospitalizarse durante dos días, generando preocupación en sus seres queridos.

"Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura", ha señalado Jorge Javier en su perfil de Instagram. "Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué sé yo! Una fiesta", ha detallado el de Badalona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

"La gastronomía es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxígeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Y Cusco", ha explicado el presentador, tomándose el tema con humor.

"Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros, pero como era puente cerraron antes", ha bromeado el de Badalona. "El otro día hablé con él y su voz impresiona", ha señalado Belén Rodríguez en Sálvame, a la espera de poder conectar en directo con el presentador.

"Esta semana no computa como vacaciones, eh, yo vuelvo una o dos semanas más tarde", ha espetado Vázquez al entrar por teléfono en Sálvame. "La primera noche en Cusco lo pasé mal por la altura, pero la segunda noche, cuando me desperté, me costaba la vida caminar o incluso llevar el bolso de mano. Llegamos al hotel y del cansancio no pude ni llegar a la habitación. Llamamos a un médico y decidieron ingresarme porque estaba desestabilizado".

"Es una cosa que puede pasar y, hombre, estaba preocupado, pero ellos lo tienen todo muy preparado. Antes, cuando pasaba esto, la gente tenía que volver a casa. Ahora, con las cámaras que tienen, lo tienen todo excelentemente preparado, te sientes muy seguro en todo momento", ha explicado Jorge Javier, asegurando que "el problema ha sido el edema pulmonar, pero ya está solucionado".