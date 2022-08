José Antonio Avilés visita Sálvame y da un bombazo sobre Ana María Aldón que lo cambia todo

Esta tarde Sálvame ha sorprendido con la visita de un nuevo personaje. Durante toda la tarde, el equipo del programa de Telecinco ha cebado la llegada de un famoso que venía con ganas de arrollarlo todo. "Este será un momento histórico", ha espetado Pipi Estrada ante la entrada en plató de un "pirómano informativo". La identidad de este misterioso hombre ha causado una gran angustia en María Patiño, que ha confesado no poder compartir plató con él.

El misterioso hombre es ni más ni menos que José Antonio Avilés. El polémico colaborador de televisión ha entrado de manera triunfal en el plató de Sálvame, con un ambiente muy tenso entre los colaboradores. "Yo no vengo a incendiar, habrá gente que me crea y gente que no, entiendo que hay una imagen mala de mí, pero estoy dispuesto a pedir disculpas. Delante y detrás de cámaras", ha asegurado.

"Emma García ha tenido mucha paciencia contigo, yo no tengo paciencia", ha explicado Patiño al vislumbrar que la visita de Avilés no era fortuita, sino para quedarse. "Esta tarde nos servirá para saber si dominas la información sobre Ana María Aldón", ha objetado la presentadora. "Hoy vengo a dar una información que no me he atrevido nunca a darla", ha sentenciado Avilés.

"Esta información es un contenido para escuchar que llega a mis manos anteayer y es LA noticia. Afecta a Ortega Cano y Ana María Aldón y deja a Gema Aldón y Gloria Camila como completas mentirosas", ha detallado el colaborador, que pretende convencer a María Patiño de que sus informaciones son ciertas.

La prueba que ha aportado Avilés es un audio de un familiar de Ana María Aldón. El material aclara el origen de la mala relación entre la familia Aldón y la familia Ortega. Por el momento, el audio solo lo han escuchado los principales colaboradores del programa, que han alucinado al ser consientes del tema.