Antonio David estalla contra Jorge Javier Vázquez: "Comunista dictador"

Antonio David Flores ahora es youtuber. El aburrimiento le ha llevado a mostrar su desquicie a través de vídeos grabados y editados por el mismo. Entre los contenidos que ofrece a sus seguidores, destaca un análisi capítulo por capítulo de En el nombre de Rocío, la serie documental en la que su exmujer, Rocío Carrasco, desvela lo mal que lo pasó a su lado.

Antonio David, que se refiere a Jorge Javier Vázquez como Jorgeja, ha decidido arremeter contra el presentador de Sálvame. Tras el regreso de sus vacaciones, el de Badalona se ha incorporado como presentador de las emisiones del documental de la hija de Rocío Jurado, relevando a Sandra Barneda. "Juegas a acosar a las personas, siendo tu preferencia las mujeres. Difamas, desacreditas, desprestigias, abusas de tu poder como presentador. Generas odio en tus intervenciones sobre los personajes de los que hablas", ha espetado Flores en su canal de Youtube.

"Has conseguido crear posturas radicalizadas en la audiencia, en la sociedad, y con tu discurso de pensamiento único le has dicho al espectador que si no piensan como tú y como los de La Fábrica de la Tele están a favor de la violencia de género y eso a lo que vosotros llamáis violencia vicaria". Según explica Antonio David, un amigo de Vázquez ha asegurado que "es un equilibrista del delito y que actúas como un comunista dictador escondido en alguien que va de socialista progre"

"Tendrás, tendréis que responder ante la justicia", objetó el padre impío. "Déjame trabajar en mi canal y déjame que le siga dando de comer a mis hijos, que es lo único que no hace tu amiga", demandó refiriéndose a Carrasco. "No le hagas daño a mi hija", añadió, visiblemente exaltado. "Estamos muy felices y muy tranquilos", culminó, asegurando que lleva muy bien en su veto televisivo.

Olga Moreno, ilusionada de nuevo lejos de él

Las cabeceras del corazón desvelaron que Olga Moreno vuelve a tener pareja. El ex guardia civil se enteró precisamente por la prensa, confesando que estaba "alucinando". Flores ha asegurado que "quiero la felicidad para ella siempre, porque si ella es feliz yo soy feliz", añadiendo que "todo lo que le venga bien a ella de feliz me viene a mí".