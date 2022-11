El ex-guardaespaldas de Rocío Carrasco explica las barbaridades que hacía Antonio David Flores cuando nadie miraba

Nuevo varapalo para Antonio David Flores. Tras la primera temporada de la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco, Antonio David sigue protagonizando acusaciones de lo más graves por parte de la hija de Rocío Jurado. Ya en Rocío: contar la verdad para seguir viva Carrasco denunciaba los malos tratos del que fuera su marido. Ahora, en el penúltimo episodio de En el nombre de Rocío, la madre de Rocío y David Flores ha querido dar nuevos detalles de la violencia vicaria que ha vivido en los últimos años.

Si algo tiene Rocío Carrasco son apoyos públicos. Durante la emisión de la segunda temporada de su serie documental, la hija de la más grande ha ido recibiendo a testigos en plató que han ratificado su versión de los hechos. Esta vez, Toni Rodríguez, guardaespaldas de Carrasco durante el punto álgido de la carrera de la Jurado, ha querido explicar lo que vio con sus propios ojos cuando Rocío estaba con Antonio David.

Este inigualable testimonio llega tras trece capítulos llenos de desacreditaciones a los familiares de Rocío Carrasco. En su llegada a Telecinco, Toni fue entrevistado primeramente por Jorge Javier Vázquez. Fue entonces cuando aseguró que "Antonio David era un poco prepotente y se sentía superior a ella, la tenía bastante dominada. Rocío tenía 18 o 19 años, y él siempre la dominaba, siempre quería pasar por encima de ella".

Toni se une a otros testimonios que han querido pedir disculpas a Carrasco, como José María Franco, que aseguró estar dispuesto a acudir a sede judicial para confirmar su testimonio. El ex guardaespaldas ha confesado que Antonio David "a veces cogía del brazo a Rocío Carrasco y la ha zarandeado cuando algo veía que no le cuadraba". "La ha llamado hija de puta varias veces delante de mí", ha detallado también.

"Rocío Carrasco era una mujer sometida. Por lo que yo veía, le tenía un poco de miedo", ha explicado Toni, añadiendo que "a veces le he dicho que se estaba pasando". Este testimonio refuerza el de Carrasco y desmonta la coartada del Ser. El ex guardaespaldas ha aprovechado para explicar que "tal y como decía Antonio David que Rocío Jurado le apreciaba mucho, yo por lo que veía no lo creo. Rocío Jurado pasaba un poco de él, y ella siempre me decía que cuidase de su hija, que no le pasara nada".