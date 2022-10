José María Franco y Rocío Carrasco, cara a cara: "Siento haber sido tan malo contigo"

La emisión del octavo capítulo de En el nombre de Rocío ha protagonizado un esperado reencuentro. José María Franco y Rocío Carrasco se han reencontrado en lo que ya se considera un momento histórico en televisión. El que fuera chofer de Rocío Jurado y aliado de Antonio David Flores visitó el plató de Telecinco para pedir perdón a Rocío Carrasco.

"Siento haber sido tan mala persona contigo. El tío este es un embaucador y siempre venía llorando a casa. Mi mujer y yo hemos caído como idiotas. Lo siento de verdad. Para lo que me necesites, aquí estoy", le ha espetado José María en directo. "Te lo agradezco y bueno, al final, recapacitar y tener la valentía de decirlo públicamente y afirmarlo en sede judicial tiene un valor. Quiero decir que a ver si Dios quiere y que todo esto se esclarezca", ha contestado Carrasco, visiblemente emocionada.

En cuanto a la entrevista, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en preguntar a José María sobre los malos tratos de Antonio David Flores a Rocío Carrasco. El chofer de la más grande ha asegurado que sí, explicando que una vez se tuvo que entrometer para evitar daños mayores. "Rocío preguntó a Antonio David que cuándo se iba a ir de su casa y él le respondió que solo se iría si se lo decía su abogada. Le dijo que le iba a dar una patada en el coño y cuando estaba por mitad de la escalera la agarró del cuello", ha detallado.

José María ha asegurado que Antonio David quería quitarle a Rocío sus hijos porque "no podía ni ver a Fidel". "Se puso a llorar y le dijo que lloraba porque era una hija de puta que se iba a quedar con sus hijos". Todo ello antes de enfrentarse al cara a cara con Carrasco. En paralelo, Rocío se ha roto a llorar en plató. "Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Creía que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder la ira. Yo he tenido conocimiento desde hace algunos meses de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba", ha objetado intentando ahogar el llanto.

Las lágrimas no tardaron en aparecer también en la cara de José María, que se ha mostrado de lo más vulnerable. "Me arrepiento de lo que he hecho. Fui Manipulado por él. Quiero pedir disculpas porque le he hecho bastante daño. Tampoco me dijo nada. Cuando estaba en casa del Jurado me decía: ‘David no es cómo tú piensas’. He tenido mala conciencia y he llorado muchas veces", ha sentenciado.