Rosa Benito arremete duramente contra Rocío Carrasco: va a por lo que más duele

La trifulca en el clan Jurado sigue estando asegurada. Rosa Benito, lejos de enterrar el hacha de guerra, ha vuelto a arremeter contra Rocío Carrasco a través de sus redes sociales. De manera sibilina, pues hizo privada su cuenta de Twitter tras el anuncio de Carraco de tomar medidas penales por acusarla de falsificar facturas, Rosa Benito ha vuelto a demostrar que la bajeza humana siempre puede ir un poco más allá.

La exmujer de Amador Mohedano ha vuelto a atacar a su sobrina a través de su perfil privado de Twiitter. Esta vez, Rosa ha hablado sin ningún tipo de miramiento sobre el vínculo entre Rocío Carrasco y sus hijos, Rocío y David Flores. El tweet en cuestión es una respuesta a otro que también iba en contra de Rocío, mostrando una caricatura de la hija de la más grande y su marido repasando el supuesto guion de En el nombre de Rocío.

"Una persona que no quiere a lo que ha parido, no puede querer a nadie", ha contestado Rosa al mencionado tweet, levantando ampollas en la red social del pajarito. Al tener la cuenta privada, han sido sus seguidores carrasquistas los que se han encargado de difundir la captura de pantalla, para que no pasara desapercibido su gesto de profunda maldad.

Si algo está claro es que Rocío Carrasco ha arremetido duramente contra Rosa Benito en la segunda parte de su serie documental. En el nombre de Rocío ha destapado las grandes mentiras de la tía de Carrasco a lo largo de su larga trayectoria televisiva. Unas contradicciones que la han dejado en el peor lugar posible.

De hecho, Sálvame se ha encargado de demostrar que Rosa Benito tiene muchas caras. La ex colaboradora del programa de Telecinco tiene declaraciones atacando a personas como Ortega Cano y Antonio David Flores, a los que ahora defiende a capa y espada. Su poca memoria (o memoria selectiva) la ha llevado a ser de todos y de nadie, algo inaceptable ante una situación como la de Rocío Carrasco.