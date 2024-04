Solución al enigma

Como el 99,99% no tengo ni idea de lo que va a hacer Pedro Sánchez, sí sé que haga lo que haga será malo para él y para su partido, incluso para España. Si confirma que se va, porque España es un país de trogloditas, irrespirable, donde unos salvajes impiden ejercer una responsabilidad tan importante. Si se queda, porque fue una jugada táctica para su beneficio. Todo es malo. Hay algo obvio: el clima político en España, sobre todo en Madrid, se ha vuelto odioso. Tanta inquina, tanta mentira, tanta insidia, creo que tiene su origen en que la derecha española no ha sabido aceptar la derrota electoral y ha puesto en marcha una campaña en las redes sociales y en los medios donde influye o decide. Se soluciona dándose de baja en las redes y no atendiendo la COPE, EsRadio, Libertad Digital, OK Diario, The Objetive, El Debate y otros, y no pretender clonarlos en sentido opuesto por parte de digitales teóricamente "progresistas", desde RED hasta Público o El Plural .