¿Quién es Angelica Montini? La amante de Fedez, ex marido de Chiara Ferragni

La vida de Chiara Ferragni y Fedez parecía de ensueño, la pareja proyectaba una imagen idílica de familia donde cada uno desempeñaba un rol y ambos estaban para protegerse pero nada más lejos de la realidad. La influencer italiana ha emitido un comunicado en el que da todos los detalles de cómo fue su relación con el rapero durante los años que han estado juntos y lo cierto es que de todo el amor que parecía respirarse en esa casa era todo una fachada.

En el comunicado escrito por Chiara Ferragni habla sin tapujos de las aventuras de su exmarido a lo largo de su matrimonio e incluso que estuvo a punto de dejarla plantada en el altar a pocos minutos de casarse. Esto finalmente no sucedió porque tras hablar con su amante, ella le dijo que prefería mantenerse en la sombra, pero ¿quién es la amante de Fedez? Se trata de Angelica Montini, un nombre al que la influencer no hace mención en su explicación, pero que lo ha revelado el paparazzi italiano Fabrizio Corona.

¿Quién es Angelica Montini?

Angelica Montini es una joven que proviene de una familia multimillonaria italiana y que ha mantenido una relación paralela con Fedez mientras este estaba casado con Chiara Ferragni. La joven tenía una relación cuando conoció al rapero en 2018, pero cuando finaliza esta, comienza a salir con Fedez, a pesar de que este se iba a casar con Ferragni en una boda en Sicilia organizada por todo lo alto. En ese momento, el cantante quiso terminar su relación con la influencer para huir con su amante, pero llamó a Montini y esta lo desanimó. "Se metió en un baño y llamó a Angelica para preguntarle si paraba todo por ella", explica Corona. Hecho que también ha confirmado Chiara en el comunicado emitido en la jornada del 29 de enero.

"Ella tenía una relación, pero después de dejarlo se junta con Fedez. Es una hija de papá con padres ricos que frecuenta la alta sociedad milanesa. Ella no quería ser vista con el rapero porque no lo considera a la altura", explica el fotógrafo italiano. La relación de Montini y Fedez se mantiene hasta diciembre de 2024 cuando el 18 de este mes la joven le manda un mensaje de texto al cantante para decirle que su relación acaba en ese momento. "Lo lamento, pero ya no siento lo mismo", escribió Angelica a Fedez, un verdadero mazazo para el artista.

Ese día se pudo ver a Fedez "confundido y desorientado" en el Festival de San Remo y es que este mensaje de Montini habría tenido en el cantante un efecto devastador porque incluso estuvo a punto de suicidarse tras este suceso. Fedez ingirió un sedante y una botella de alcohol para acabar con su vida, pero en ese momento le mando un mensaje a Fabrizio Corona en el que le pedía que se lo leyese a sus hijos si le pasaba algo. De modo, que gracias a este mensaje y la intervención médica se evitó el terrible desenlace para el cantante.

Al día siguiente de este suceso, Chiara se habría puesto en contacto con su exmarido y pensando que era Corona el que estaba al teléfono en lugar de su exmujer, Fedez confesó todo y así es como la influencer italiana conoce toda la verdad al respecto.

Por el momento, la única de este triángulo amoroso que se ha pronunciado ha sido Chiara Ferragni que desvela en el comunicado algunos de los momentos más dolorosos y tristes que ha vivido junto a Fedez, pero en el que nunca menciona a Angelica Montini. La joven italiana ha apostado por mantenerse en un perfil bajo y ha puesto privada su cuenta de Instagram, por lo que se sospecha que no quiere hablar de momento de su romance con Fedez. El rapero, por el momento no se ha manifestado, pero es probable que lo haga tras el comunicado emitido por su exmujer.