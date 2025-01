Chiara Ferragni desvela todos los secretos de la doble vida de Fedez

Chiara Ferragni se encuentra actualmente viviendo uno de los momentos más convulsos de su vida, la joven influencer está en el punto de mira porque tendrá que sentarse próximamente en el banquillo de los acusados por la supuesta estafa cometida por los pandoros; pero además, ayer, 29 de enero emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram donde desvelaba algunos de los aspectos más turbios de su matrimonio con el rapero Fedez: él mantenía una doble vida.

Ferragni parece haberse cansado de guardar silencio y esconderse después de todos los rumores acerca de la relación tormentosa que vivía con el padre de sus dos hijos, Leo y Vittoria, y las posibles infidelidades de él. Las recientes declaraciones de Fabrizio Corona en un podcast en las que afirma que el verdadero amor de Fedez ha sido Angelica Montini y no Chiara Ferragni ha provocado que la italiana habla alto y claro de cómo ha vivido todos estos años con el que fuera su marido.

"He optado por el silencio en estos meses para intentar protegerme a mí y a mi familia en dos asuntos que me han marcado profundamente: por un lado el laboral, por el que haré todo lo que esté en mi mano para defender mi caso y demostrar mi inocencia, y por otro el privado, sobre el que, ahora, ya no puedo callar", comenzaba el comunicado Chiara.

La influencer ha sacado fuerzas y ha hablado de cómo han sido los siete años en los que Fedez y ella han estado juntos. "He vivido siete años de una relación en la que he amado como amo, sin freno y con todo mi ser. He amado incluso cuando había muchas razones para abandonar, he aguantado situaciones a las que a cualquier amigo le habría dicho 'no te dejes hacer esto' porque para míel amor también era esto: sacrificarse. Minimizar constantemente las faltas de respeto y justificar las malas actitudes para proteger a la otra parte, para proteger a la familia, para proteger a la pareja. Porque siempre me consideré la fuerte, la independiente, la que tenía que luchar por todos".

Ferragni se abre por completo y cuenta cómo sucedió la ruptura, que aunque los medios siempre la hayan tachado de haber echado de casa al padre de sus hijos, la situación no fue así. "Tampoco dije nada cuando me abandonaron de la noche a la mañana en mi primer periodo difícil, el pasado febrero, cuando me costaba levantarme de la cama. Escuché muchas veces que le había echado de casa, pero nunca se dijo que le eché de casa tras descubrir una traición en esos mismos días (sólo una de tantas evidentemente) y nunca se dijo que él no dudó en coger la pelota y no dejarse arrastrar por mi 'daño de imagen'".

La influencer revive momentos del pasado cuando se enteró del primer romance de Fedez durante su relación y cuando éste le confesó que estuvo a punto de no casarse. "No dije nada públicamente en los meses que siguieron, ni siquiera después de todas las burradas que descubrí que se hacían constantemente a mis espaldas mientras yo hacía todo lo posible por intentar sacarle de los momentos oscuros, ajena a todo ello. No dije nada públicamente ni siquiera cuando, unos días antes de la Navidad de 2024, Federico me llamó (bien consciente de que estaba hablando conmigo por teléfono) y admitió por primera vez el affaire con esta amante que llevaba desde 2017 y diciéndome también que había pensado en no casarse conmigo unos días antes de la boda pero que luego no supo cómo echarse atrás públicamente".

La empresaria siente que "lo que había vivido había sido una burla total pero sufrí en silencio, rodeada sólo de la cercanía de los que me quieren de verdad y deseándome amor verdadero por ambas partes para el futuro. Me callé porque quería pasar página sin insistir en el dolor que había sufrido y porque tengo dos hijos que oirán lo que sus padres digan el uno del otro y sufrirán por ciertas declaraciones".

Chiara ante pone a su familia antes que nada y por eso ha estado guardando silencio durante tanto tiempo, pero las declaraciones del periodista han hecho que sea insoportable para la influencer seguir callada. "Decidir en la mesa junto con su amigo más detalles para darlos a conocer públicamente probablemente para vengarse del amor no correspondido de su amante fue un golpe realmente bajo. Detalles como que llamara a su amante justo antes de llegar al altar y le dijera que bastaría un gesto suyo para dejarlo todo o conocer los mensajes que le envió antes de ser operado mientras en esa cama le daba la mano y deseando cada segundo que me tocara a mí ese mal en vez de a él para no verle sufrir son detalles demasiado dolorosos".

La empresaria afirma que a pesar de verse en esa comprometida siituación siempre ha querido a Fedez y lo que ha sentido por él durante este tiempo ha sido real. "He callado en tantos temas pero leo demasiada basura como para seguir fingiendo que no pasó nada: mi relación con Federico fue real para mí, nunca he estado en una pareja abierta (evidentemente sólo estaba abierta para la otra parte sin mi conocimiento) y, a pesar de todo, estoy orgullosa de haber amado incondicionalmente. Siento que para la otra parte yo sólo fuera una persona de la que burlarse y utilizar a su antojo pero a veces es justo abrir los ojos, encajar el golpe, sufrir, levantarse y darse cuenta de que merecemos algo diferente. Un amor sin duda no perfecto pero al menos real y vivido por ambas partes por igual. Lo deseo para mí y lo deseo para todos vosotros, porque es lo mínimo en este caos que es nuestra vida".