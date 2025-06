Melody se sincera en 'El Hormiguero' y carga contra 'La Revuelta': "Se han burlado de mí"

Melody quedó antepenúltima en Eurovisión después de interpretar el tema Esa Diva desde entonces, la polémica ha rodeado a la cantante que no ha querido acudir a las citas previstas con anterioridad porque necesitaba descansar y volver a casa a ver a su familia y su hijo. La sevillana estuvo nueve días desaparecida en combate después de su paso por el festival de la canción, se esperaba que la artista fuera al programa La Revuelta, presentado por David Broncano, pero canceló a última hora, tema que desde el programa fue abordado.

Tras esos días de descanso, Melody reapareció en una rueda de prensa conjunta con RTVE donde tuvo un tenso rifirrafe con María Eizaguirre, directora de comunicación de la cadena. A pesar de haber hecho este encuentro para poder aclarar varios asuntos, lo cierto es que aún quedaban temas en el tintero y la cantante ha querido acudir al programa de Pablo Motos para explicarse con mayor claridad, además de para presentar su último single, El apagón, y dar a conocer más detalles de su próxima gira.

Melody ha aprovechado la ocasión para dar su versión de los hechos y hablar de lo que ha considerado importante para ella, lo primero que ha hecho ha sido sincerarse acerca de cómo se ha sentido durante estos días posteriores a Eurovisión. "Intento llevarlo lo mejor que puedo. Un poco me hago mi propio mundo. Yo soy artista, pero yo no tengo nada que ver con muchas cosas o cosas que se han dicho. Estoy acostumbrada a cantar, no a estar constantemente en una crítica, en un cuestionamiento", afirmaba la artista.

La sevillana ha hecho referencia a los diferentes puntos de vista que han surgido a lo largo del proceso de crear este espectáculo junto a RTVE. "Yo soy artista independiente, llevo mucho tiempo trabajando por mi cuenta y yo quería las cosas de una manera, el equipo de otra y a veces no me sentía bien", afirmaba Melody. "Puedo gustar más o menos, pero soy una chica que siempre he ido con mi verdad, sin faltar el respeto a nadie. Creo que desde que pedí unos días de descanso hasta la rueda de prensa se han dicho cosas de mi persona que no son verdad".

Melody carga contra 'La Revuelta'

Una vez Melody llegase a España estaba pactado que la cantante acudiría al programa de David Broncano para hacer un balance de su paso por Eurovisión, algo que finalmente no se dio porque la sevillana se marchó a su casa para descansar y estar con su familia, dejando plantado así al presentador que hizo alusión a este hecho durante la grabación de ese día.

"Cuando yo he pedido unos días de descanso, (...) ha habido algún programa de televisión en el que se han reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo", afirmó la artista durante la rueda de prensa y en El Hormiguero añadió que "se han burlado de mí diciendo que a lo mejor estoy en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente", se refería respecto al comentario que había realizado el de Jaén en La Revuelta.

A pesar de todo el revuelo que se ha ocasionado tras el paso de Melody en Eurovisión, la cantante afirma que está contenta con su trabajo realizado y sobre todo con el apoyo del público que ha recibido en todo momento. "Gracias a toda España, a mi país, que se ha volcado conmigo. ‘Esa diva’ va más allá de Eurovisión. No hay galardón más grande que tener el público de tu lado".