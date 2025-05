David Broncano sentencia a Melody: "No nos vamos a disculpar"

Melody reapareció en una rueda de prensa después de varios días ausente tras su paso por Eurovisión. La cantante canceló toda la agenda prevista y se fue a su casa a descansar unos días con su familia, ha sido cuando ha recuperado fuerzas cuando se ha visto capaz de afrontar una reunión con los medios de comunicación para explicar todo lo sucedido en el festival de la canción europea y cómo se encontraba. En este espacio la artista aprovechó para decir todo lo que quiso y aludió al programa de David Broncano como responsable de mofas hacia su persona.

La Revuelta se graba por la tarde y la rueda de prensa no había finalizado cuando se empezó la grabación, incluso en estas circunstancias, Grison le preguntó a Broncano que qué le parecía lo que había dicho Melody en ese espacio en el que los mencionaba de manera indirecta. El de Jaén afirmó no haber visto nada y que le respondería en la jornada del martes cuando ya hubiese visto todo el contenido relacionado con la artista y su programa.

Broncano se muestra firme y no pide perdón a Melody

El presentador no hizo esperar a la audiencia para pronunciarse acerca de la petición de la artista sevillana. "He visto por fin lo de Melody. Ya lo he visto. Cuando acabe el hombre mágico lo vemos porque esto es una conversación de adultos. Vaya si lo he visto. Hiciste bien en decírmelo porque si no igual no me hubiera enterado", le explicaba a Grison y le agradecía que se lo hubiera contado.

Una vez los más pequeños estaban durmiendo, David Broncano se ha explayado. "He visto que ha dicho como que nos exigía disculpas. Respuesta rápida: Melody no nos vamos a disculpar en ningún momento porque...", afirmaba el presentador mientras todo el público lo ovacionaba y le daban un fuerte aplauso los presentes.

"Ella dice que quería ir a un programa donde le pidieran disculpas y la respetasen. Yo creo que nosotros la hemos respetado un montón. Por si acaso, como esto pasó la semana pasada y a veces se nos calienta un poco la boca, digo a ver si lo recuerdo yo mal y he dicho algo muy grave con ella", comentaba Broncano.

"Anoche lo miré y es cuando me enfadé un poco más. Yo dije que había cancelado la visita al programa y lo hizo un rato antes. También que dije que se fue a su casa a descansar y ella ha dicho lo de que bajó las persianas. Yo dije que había bajado las persianas irónicamente. Empatizando un poco con ella, entiendo que se ha visto en una vorágine enorme, pero nosotros no hemos acrecentado esa tensión. Lo de las persianas el mensaje acaba diciéndole que Melody esperamos que te recuperes", explicaba el presentador.

El de Jaén se ha mostrado en completo desacuerdo en el ataque hacia la salud mental que hace referencia Melody durante la rueda de prensa y en el que se sobreentiende que desde La Revuelta han jugado con eso. "Utilizar la carta de la salud mental cuando algo te molesta de alguien o que te has picado porque no has quedado en Eurovisión como pensabas o querías, utilizar la carta de la salud mental para esto cuando hay gente que sí que tiene problemas de salud mental reales, creo que van a aumentar los problemas de un montón de gente", se explicaba en tono serio Broncano.

"El resto lo puedo entender pero eso no. Creo que si algo no hacemos es trivializar eso. Yo entiendo que diga que me están metiendo mucha presión, pero no hemos sido nosotros. Yo dije que no me gustó que cancelase la entrevista un rato antes, pero jugar esa carta me parece feo", afirmaba el jiennense. Después de todo un discurso, Broncano se ha querido dirigir a Melody de manera directa y le ha dedicado unas palabras. "Lo último, en lo personal con Melody. La hemos invitado antes de todo esto, cuando ganó el Benidorm Fest, me parece una chica de p*** madre y me duele que haya pasado esto. Supongo que irá a otros programas, pero aquí está invitada. Melody puedes venir cuando quieras", concluía David Broncano.