Lourdes Montes confiesa que tiene que llamar al orden a Fran Rivera como padre

Hace un mes que Lourdes Montes y Fran Rivera aumentaban la familia y se convertía en familia numerosa, a pesar de que ha pasado muy poco tiempo, Lourdes se ha recuperado muy bien del parto y ha comenzado a hacer pequeñas apariciones públicas. Se la pudo ver en la plaza de toros de La Maestranza en Sevilla y en la jornada pasada en un evento en la capital madrileña.

La diseñadora ha atendido a la prensa de manera distendida y ha contestado a todas las preguntas, hace unos días tuvieron un pequeño susto y es que el matrimonio tuvo que ingresar a su hijo Nicolás de apenas un mes de vida, por ahora se desconocía el motivo, pero la sevillana ha aclarado el asunto. El pequeño "tenía moquitos", lo llevaron al pediatra y fue recomendación del sanitario dejarlo ingresado para observarlo porque "en nada esto se complica en una neumonía y con un mes... pensábamos que nos iban a dar cualquier cosa, pero nos dijeron que se quede", admite que fue "un poco incómodo", pero que ya está en casa "casi saliendo".

Respecto a cómo han vivido sus dos hijos la llegada del tercero, Lourdes Montes se ha sincerado y parece que toda la familia ha recibido con los brazos abiertos al recién nacido. "Carmen es una madrecita auténtica y me ayuda muchísimo, y Curro bien, está encantada porque estaba deseando tener un amigo para jugar al fútbol". También ha hablado de Tana Rivera, la hija mayor de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, y se ha referido a ella como "un diez" con su hermano más pequeño aunque las funciones de hermana mayor no las cumple solo con el recién llegado a la familia, sino que también lo hace con sus dos hermanos. "Con los mayores como con los bebés" porque "tiene mucha paciencia, es muy tranquila y eso es fantástica", añadía la diseñadora.

Lourdes no ha dudado en responder de manera muy sincera cuando se le ha preguntado por Fran Rivera y su rol de padre en esta nueva etapa. La diseñadora no ha dejado en buen lugar a su marido y ha reconocido cuál es la realidad de su casa en estos instantes. "Fran con la primera se implicaba más, con el segundo menos y con este se implica poquísimo" aunque "está encantado" con Nicolás. Por esta razón es por la que Lourdes tiene que llamar al orden al torero, aunque afirma que aunque no está tan pendiente del pequeño porque "le da más pereza", se encarga mucho más de los mayores: "con los mayores lo suple porque se ocupa un montón".

La diseñadora ha querido zanjar la polémica que ha surgido tras un comentario que le hizo Fran Rivera a Bárbara Rey durante la Feria de Abril de Sevilla. "Ojalá fueras tú mi madrastra y ni Isabel Pantoja". La diseñadora se ha mostrado muy sorprendida con este revuelo, pero admite que fue más sencillo y "el comentario fue 'podrías haber sido mi madrastra' porque fue novia de su padre", además reveló que Bárbara "fue encantadora, nos estuvo hablando mucho de su padre".