Fran Rivera y Lourdes Montes se convierten en padres por tercera vez

Francisco Rivera y Lourdes Montes ya son familia numerosa, la pareja daba la bienvenida a su tercer hijo en común. Este miércoles anunciaba la buena nueva la periodista Isabel González en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, y daba todos los detalles conocidos hasta el momento. "Un nuevo bebé, sabemos que es el tercero de la pareja, pero desconocemos su nombre. Ya tienen un niño y una niña y aumentan con un niño más. Hay que recordar que Fran tiene otra hija con Eugenia Martínez de Irujo", relataba González.

Una de las noticias más destacadas, además del nacimiento del bebé, ha sido la elección del padrino que será José Luis 'El Turronero'. La pareja tiene una relación muy estrecha con este empresario y es común verlos juntos en algunos eventos como la Feria de Abril de Sevilla. A principios de septiembre, fue cuando Fran Rivera y Lourdes Montes anunciaron la llegada de un nuevo hijo a su matrimonio. La pareja ya tiene dos hijos, Carmen y Curro y ahora se suma este nuevo miembro a la familia para terminar de colmarla de felicidad.

Lourdes quiso hablar de lo que suponía para ella volver a ser madre pasados los 40 en el pódcast de su hermana Sibi Montes. "Yo ahora tengo dos hijos de los que me tengo que encargar... no es lo mismo. El cuerpo es diferente. Mis barrigas con los otros dos niños eran completamente distintas, estéticamente hablando. Si encima no te ves especialmente favorecida, eso también influye", afirmó Lourdes.

La noticia de la llegada al mundo del bebé fue una gran sorpresa para los padres, pero lo recibieron con la mayor de las alegrías. Fue el propio Fran Rivera quien confirmó el sexo del bebé en el programa de TVE D'Corazón, así que tendría la doble parejita: "Otro trianero al mundo. Es para Semana Santa", afirmaba el torero. A pocos días del comienzo de Semana Santa, Fran y Lourdes ya tienen a su retoño en el mundo.

La familia de Fran Rivera cuenta con un miembro más, su hija Cayetana Rivera que es fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. La familia del torero está muy unida y Lourdes y Tana, como es conocida la primogénita de Fran Rivera, mantienen una gran relación. Cuando en septiembre dieron la noticia del embarazo de la empresaria, quisieron tener un detalle con la hija mayor del torero y quisieron añadir el hashtag #4hermanos porque Tana no aparecía en la imagen que mostraron, tan solo estaban Lourdes y Fran y sus dos hijos: Carmen y Curro.