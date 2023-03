Laura Escanes revela el verdadero motivo de su ruptura con Risto Mejide: los rumores eran ciertos

Laura Escanes ha sorprendido a todos sus seguidores al revelar el verdadero motivo de su ruptura con Risto Mejide. La influencer ha hablado en su pódcast Entre el cielo y las nubes con el reconocido piloto de MotoGP Jorge Lorenzo, donde ha hablado de varios aspectos de su vida, incluyendo su experiencia en el amor.

Durante la conversación, Laura le preguntó a Jorge si creía en el amor para toda la vida, a lo que él respondió que sí. Sin embargo, Escanes dijo que aunque antes ella también creía en esa idea, después de su ruptura con Risto, ha cambiado su forma de pensar. "Si no ha podido ser y he tenido una hija... Ni de coña me planteo estar toda la vida con alguien, creo que no, se me hace bola", ha afirmado.

Laura ha dejado claro que el motivo de la separación fue porque ya no se hacían felices mutuamente, aunque ella era muy feliz en la relación. "Creo que la diferencia de edad no es un problema si estás en el mismo momento vital. Creo que no es la diferencia, sino el momento vital. ¿Qué pasa? Que la diferencia de edad y el momento vital están muy relacionados", explicó la influencer.

La relación entre Laura y Risto ha sido objeto de mucha atención por parte de los medios de comunicación desde su inicio, debido a la gran diferencia de edad que existía entre ellos. Risto es 18 años mayor que Laura y ya se había casado anteriormente, mientras que ella era una joven influencer con ganas de vivir nuevas experiencias.

Laura ha asegurado que no le importa que sus declaraciones generen titulares en los medios de comunicación. "No pasa nada, son cosas bonitas al final. Naturalizarlo y poder hablar de estas cosas es bueno", ha espetado. La revelación de Escanes ha sido muy comentada en las redes sociales, donde sus seguidores han elogiado su sinceridad y su valentía por hablar públicamente sobre su ruptura con Risto Mejide. Además, muchos han aplaudido su madurez y su forma de afrontar la vida después de la separación.