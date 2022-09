Laura Escanes cuenta cómo fue su primera vez con Risto Mejide

La ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes nos ha pillado desprevenidos a todos. Revisando la hemeroteca mediática de la pareja, la última aparición pública de Laura Escanes fue en Martínez y hermanos, el programa de Movistar Plus presentado por Dani Martínez. El presentador y amigo de la pareja sometió a la por entonces todavía mujer de Risto a un interrogatorio de lo más intenso. Las preguntas culminaron con Escanes explicando cómo fue su primera vez con el publicista, más accidentada de lo que imaginamos.

"No sé si puedo, pero lo voy a contar. No era nuestra primera cita, pero era la primera vez que yo dormía con Risto. Todo fue genial, acabamos, le miro y digo: ‘¿Tú siempre follas con gafas?'", detalló la influencer entre risas. La reacción de Risto fue de lo más divertida, pues aseguró que se había olvidado de que las llevaba puestas. "¡Pues sí que se mete en el papel!", pensó Escanes cuando, mientras festejaban, se dio cuenta de que Mejide no se había quitado sus populares lentes.

"Nunca más ha sido con gafas", confesó la catalana, levantando las risas de todo el plató. El que soltaba grandes carcajadas era el presentador del espacio, Dani Martínez, que comparte mesa de jurado con Risto Mejide en Got Talent.

Crónica de una ruptura anunciada

Si algo está claro es que Mejide ya había predicho la ruptura hace unas semanas. Fue en Cariño, ¿pero qué dices?, su pódcast junto a Laura Escanes en Podimo, donde la ya expareja mantuvo una conversación sobre la eternidad de las relaciones. “Un día yo voy a llegar a casa y tú no estarás”, espetó de la nada Risto, a lo que Laura le respondió: “No. ¿Por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo”.

La conversación se tensó rápidamente. “Bueno, porque todo lo que empieza tiene que acabar”, añadió Mejide. “¿No crees que las cosas pueden durar eternamente?”, le respondió Escanes, a lo que el publicista sentenció un contundente “jamás”. La reacción de Laura fue de lo más natural. “Estoy súper triste ahora mismo. Estoy muy enfadada también”, culminó visiblemente afectada.