Atacan la casa de Risto Mejide y Laura Escanes con ellos dentro: "Mucho miedo"

Risto Mejide y Laura Escanes finalizaron sus vacaciones estivales hace unas pocas semanas. Tras su regreso a casa, con vuelta a la rutina incluida, la pareja se ha encontrado envuelta en una situación inaudita para ellos. "Han tirado huevos a casa cuando no hemos estado. Tenéis un problema grande", ha explicado Escanes a través de su perfil de Instagram, explicando la mala experiencia vivida en su propia casa.

La influencer ha compartido las fotografías de los hechos, en un intento de denunciar públicamente lo que han tenido que padecer. Además, ha expresado su mayúsculo enfado con los propulsores de esta acción, llamándolos "idiotas". A este acto vandálico se ha sumado el corte eléctrico que padeció la vivienda en plenas vacaciones de la pareja, causando el deterioro, y su consecuente mal olor, de toda la comida que guardaban en la nevera.

Laura Escanes no ha dudado en mostrar su preocupación por lo sucedido. Pese a parecer un acto menor, digno de una persona con pocas luces, Escanes considera que han infringido el espacio más íntimo en el que aguarda a las personas más importantes de su vida.

"Te asustas un poco porque al final tienes ahí cierta presión de que saben dónde vivimos y piensas si lo habrán hecho adrede, pero tampoco podemos vivir con miedo ni pendientes de eso. Así que bueno", ha explicado, detallando que no tomarán medidas legales, para no hacer más grande la bola. Además, Escanes ha hablado de su hija Roma, que ha vuelto al cole a las puertas de celebrar su tercer cumpleaños. La influencer ha objetado que intenta no exponerla demasiado en las redes sociales, pero no ha podido evitar dedicarle un post en su perfil de Instagram: "Verte crecer es el mayor regalo de la vida. Cada día más cerca de los 3 años y cada día queriéndote más".