Kiko Matamoros arremete duramente contra Cristina Pedroche por este doloroso motivo

Las campanadas de Cristina Pedroche fueron las más vistas. Tanto, que incluso los rostros de Mediaset sintonizaron Antena 3 en los últimos minutos del año. Uno de ellos fue Kiko Matamoros, que no pudo soportar ver a la colaboradora de Zapeando hablando sobre la crisis de los refugiados con su particular estilismo puesto. No sabemos si se le atragantaron las uvas, pero lo que está claro es que está muy enfadado.

Así lo ha demostrado a través de sus críticas. El colaborador de Sálvame ha criticado la "teatralización" de Pedroche en su discurso sobre los desplazados por la guerra de Ucrania y el resto de guerras del mundo. "Creo que no soy el único al que se le atragantaron las uvas ante tamaña teatralización del dolor ajeno", ha espetado Matamoros, asegurando que se trataba de "telebasura en estado puro".

La publicación ha causado un gran revuelo en su perfil de Instagram. Personalidades del universo Mediaset, como Isabel Rábago o David Valldeperas, han apoyado al colaborador de Telecinco, mostrando estar de acuerdo con sus palabras.

El mensaje que quería dar Pedroche con su vestido era un homenaje a la realidad que están viviendo en estos momentos más de cien millones de personas en el mundo. Los refugiados, personas que han tenido que abandonar sus países para huir de la guerra. Para ello, la presentadora se ha puesto una especie de escultura con forma de paloma en el pecho. Además, se ha cubierto con una tienda de campaña de ACNUR, una ONG que vela por el bienestar, dentro de lo posible, de las personas refugiadas.

"Al 2023 le pido paz. No olvidemos que hoy, esas personas refugiadas, tienen derecho a esa ilusión y a un futuro en paz. Lo digo con optimismo pensando en esas personas solidarias. Está en nuestras manos dejar un mundo mejor a los que vengan", espetó la presentadora en su habitual discurso, siendo escuchado por más de cinco millones de espectadores.