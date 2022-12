Cristina Pedroche confirma su embarazo: "Nos ha puesto muy tristes"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han confirmado que serán padres. La pareja, que está en uno de sus mejores momentos vitales, ha publicado una imagen en sus respectivos perfiles de Instagram para anunciar que su primer hijo viene en camino. Pese a ser una noticia muy feliz, ha estado teñida de cierta decepción, pues una conocida revista se adelantó y publicó la futura maternidad de la presentadora sin consultárselo.

"No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes", ha comenzado Pedroche. "Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", ha añadido, haciendo referencia a la publicación de la revista. "Había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo".

Cristina Pedroche ha asegurado que "ni nos llamaron para confirmar o desmentir", algo habitual en el momento de publicar exclusivas de este calibre. "Aun así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos", ha espetado, desmintiendo que lo diría en la Puerta del Sol en plenas Campanadas. "Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero", ha sentenciado, visiblemente molesta.

Pese al mal trago, Pedroche y Muñoz han querido remarcar el "punto y aparte", para explicar que están muy contentos por este nuevo paso en común. "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", han publicado, acompañando el texto de una imagen de un cerdito de peluche dentro de una cazuela.