La decepción de Cristina Pedroche a las puertas de la noche más importante del año

Nervios en el entorno de Cristina Pedroche. A las puertas de la noche más esperada del año, la presentadora ha sufrido la filtración de una de las noticias más importantes de su vida. Hace escasas horas salía a la luz que Pedroche y Dabiz Muñoz esperan a su primer hijo. Una noticia que iba a anunciar públicamente la propia Cristina durante las Campanadas de Antena 3.

A pesar de que Lecturas anunciase el embarazo de la colaboradora en pleno Día de los Inocentes, ningún medio bromearía con algo tan serio como lo es un embarazo. Igualmente, algunos lectores se han tomado la noticia a broma. A quien no le ha hecho gracia alguna es a la propia Cristina Pedroche. El entorno de la presentadora ha explicado a través de Semana que la filtración le ha dolido mucho.

"Le habría gustado anunciarlo a ella", han explicado las fuentes del citado medio. "Nos extraña que no haya salido antes, cada vez era más evidente. Hay cosas que, por mucho que se quiera, no se pueden ocultar. Todos teníamos cuidado de hacer la más mínima referencia al tema. Son cosas muy delicadas, ella es la que tiene que compartirlo en el momento que considere", han añadido.

Pedroche y Muñoz estarían entonces muy decepcionados y tristes por no haber decidido ellos cuando lo explicaban. "Sabe y es perfectamente consciente de que una revista no saca una noticia así con cuatro fotos saliendo de un hospital. Alguien cercano a ella lo ha confirmado y eso es lo que más le chirría, no lo entiende", ha explicado una persona de su entorno.

"Va a mantenerse en silencio. Está recibiendo muchísimas llamadas pero no va a responder a nadie hasta que se suba al balcón el 31 de diciembre. Ese será su momento", han asegurado. Así pues, será junto a Alberto Chicote cuando la de Zapeando anuncie que espera a su primer hijo. De hecho, lo hará a través de una propuesta muy artística. La presentadora posará completamente desnuda, con el body painting como única decoración de su estilismo, acompañado de algunas transparencias.