Cristina Pedroche, traicionada por sus amigos: lo que dicen sobre ella en 'Zapeando'

El año ha acabado con turbulencias para Cristina Pedroche. La noticia de su embarazo, que confirmaría la propia presentadora el próximo 31 de diciembre durante las Campanadas en Antena 3, ha sorprendido a todos sus fieles. No hay seguidor de Pedroche que no se pregunte qué está pasando entre ella y su pareja, el chef Dabiz Muñoz. Este silencio atronador, que presumiblemente se romperá con el tintineo de las campanas de la Puerta del Sol, cada vez es más notorio, e incluso el entorno de la televisiva está intentando ir con cuidado para no hacer más mella en la pareja.

Pese a que Pedroche habría mostrado a sus amigos una clara decepción y descontento con la filtración de la noticia, sus compañeros de Zapeando no han querido evitar hablar del tema. Dani Mateo, presentador del espacio de laSexta, ha asegurado que nadie sabe nada. "Os hablo de todo corazón, queridos amigos, no lo sabemos ninguno aquí", ha espetado con la mano en el pecho.

"Cristina no suelta prenda, no sabemos nada. Evidentemente, su WhatsApp ha ardido esta mañana, pero no sabemos nada", ha añadido Mateo, provocando la entrada en el debate de Miki Nadal, fiel amigo de la presentadora, que ha asegurado que "habrá que esperar a que Cristina nos lo cuente y ya veremos". Por el tono, es más que evidente que Nadal tiene información, pero que respeta los tempos de su compañera de programa.

Todo apunta a que la noche del 31 de diciembre será la fecha señalada para hacer pública su maternidad. De todos es sabido que Cristina Pedroche aprovecha el momento en el que más españoles están sentados frente al televisor para dar un discurso con fuerte peso social. Este año, que ha estado marcado por la guerra de Ucrania, podría ser la oportunidad perfecta para pedir paz por los que estamos y por los que vendrán, haciendo referencia a su futuro retoño.

El entorno de Pedroche asegura que está muy decepcionada por la filtración de la noticia, ya que le hacía mucha ilusión anunciarla ella misma. La presentadora tendría claro que ha sido alguien de su máxima confianza quien le ha fallado y lo ha explicado a una revista. En cuanto a las Campanadas, la presentadora ya tiene todos los preparativos listos. Este año, su estilismo vuelve a ser una incógnita. Los pocos detalles que ha avanzado es que habrá transparencias y utilizará el arte del body painting para potenciar su mensaje.