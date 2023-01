Ana Obregón estalla contra Risto Mejide por lo que dijo en las Campanadas: "Machista y repulsivo"

El reencuentro de familiares y amigos es la primera piedra del camino que comienzo con la última campanada en Nochevieja, es por ello que, como en todos los buenos inicios, es importantísimo decidir bien con quién das la bienvenida al año nuevo. Este año, los españoles han preferido a Cristina Pedroche para comerse las uvas, llevando a Risto Mejide y Mediaset a uno de sus peores datos históricos. Es por ello que, cuando no te hacen caso, debes dar la nota para reclamar atención.

Risto Mejide espetó un horrible comentario en la retransmisión de las campanadas de Telecinco y Cuatro. Acompañado de Mariló Montero, el publicista bromeó con el embarazo de Pedroche y la muerte del hijo de Ana Obregón, reduciendo estos hechos a meros atractivos para subir audiencias. Sin duda, este comentario fuera de lugar ha enfurecido a la veterana presentadora, que ha decidido romper su silencio.

Risto Mejide: "¿Hay algo que anunciar? Un embarazo, LA MUERTE DE UN SER QUERIDO. Eso siempre da audiencia."Hace dos años, Ana Obregón perdió a su hijo y le envió un emotivo mensaje en las Campanadas.Si Risto lo dice por eso, está podrido por dentro... pic.twitter.com/3DpEGqy3AW — #PorQuéTT (@xqTTs) January 2, 2023

“En esta vida no todo vale, Risto Mejide. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche, por estar embarazada, y hacia mí, por haber perdido mi único hijo, diciendo que utilizamos eso para tener audiencia, duelen”, ha iniciado Obregón en su perfil de Instagram. “Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario, como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie”, ha continuado.

Obregón ha querido remarcar su recorrido televisivo. “Ante tu falta de información, te refresco la memoria. Durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España. Y en el caso de Cristina, también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito”, ha sentenciado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

“Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada, porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco”, ha rematado Obregón, retratando a Mejide ante sus seguidores. “Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche, dándole la enhorabuena por ser mamá, que es lo más bonito de esta vida. Y, por supuesto, al futuro papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas”, ha culminado.

Risto Mejide se explica

El presentador ha aprovechado su espacio televisivo para explicarse. “Esto no va contigo ni con Cristina. Esto iba con quien nos ponen ahí. Esto iba con los directivos de RTVE que apenas 5 meses después del fallecimiento de tu hijo, deciden ponerte a ti”, ha objetado Mejide ante la atenta mirada de sus compañeros en Todo es mentira.

“Me duele que hayas hecho público esa expresión. Eso es morbo. Lo que más me duele es que no hayas cogido el teléfono y me hayas llamado”, ha continuado, visiblemente molesto. “Sigo en contra del morbo. Seguramente me han puesto a mí también porque me he separado este año. Sí es así, lo denuncio”, ha añadido, siguiendo con su discurso, sin pedir unas disculpas sinceras.