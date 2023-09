Jorge Javier Vázquez estalla contra Kiko Hernández y destapa su verdadera relación

Jorge Javier Vázquez ya no tiene miramientos ni por sus amigos. El presentador de Badalona ha arremetido ahora contra Kiko Hernández, que se casó el pasado domingo en la ciudad de Melilla con su prometido, Fran Antón. En una carta abierta, Jorge Javier Vázquez ha asegurado que "llevo sin hablar con él desde que contara en 'Sálvame' que está con Fran Antón y que es gay desde siempre".

"Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada", ha espetado. "Me ganó la decepción. Quizás la tristeza también. Y el desencanto. Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".

"Después de 20 años no sé nada de tu vida", le ha echado en cara el presentador al colaborador de Sálvame, todo ello pocas horas después de no haber acudido a su boda. Sin duda, a Jorge Javier Vázquez le sentó mal que Kiko Hernández se guardara su relación hasta prácticamente el final de Sálvame, siendo un contenido de lo más valioso para el programa.

La boda de Kiko Hernández ha contado con más de 400 invitados, convirtiéndose en uno de los eventos más notorios de la crónica social de este año. Tras dos años de relación, Kiko y Fran se pusieron las alianzas y sellaron su amor con un emocionante beso en el salón dorado del Ayuntamiento de Melilla. La ceremonia duró casi dos horas y tuvo momentos muy emocionantes. El más destacado, el momento en el que el abuelo de Kiko, de 93 años, subió al altar para abrazar a su nieto y desearle un matrimonio fructuoso.

Como no podía ser de otra forma, la boda también tuvo parte de polémica. Todos los colaboradores de Telecinco fueron ubicados en la misma mesa y eso disgustó a algunos de ellos, que decidieron separarse de forma unilateral, generando un amplio baile de sillas.