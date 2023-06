Kiko Hernández deja helado a todo 'Sálvame': "Prefiero a Paz Padilla que a Jorge Javier Vázquez"

El equipo de Sálvame ha sido sorprendido por las impactantes declaraciones de Kiko Hernández durante el último programa, dejando a todos los presentes en shock. En un momento emotivo en el que los colaboradores han dedicado palabras llenas de cariño a Jorge Javier Vázquez, quien se encuentra ausente debido a una baja médica por salud mental, Hernández ha irrumpido en escena con unas polémicas palabras.

Mientras los colaboradores expresaban sus mejores deseos y apoyo a su compañero ausente, Kiko Hernández ha interrumpido el ambiente emotivo con una irónica afirmación. "Mucho se habla de Jorge Javier Vázquez y de lo buen presentador que es, pero yo, la verdad, prefiero a Paz Padilla", ha soltado Hernández, generando un incómodo silencio en el plató.

Las palabras de Hernández han dejado perplejos a sus compañeros. María Patiño ha respondido con sarcasmo: "La acidez de Kiko hasta el último día". Las palabras de Patiño han provocado que Kiko Hernández rompiera a reír, desmontando la broma. Un momento de lo más divertido que coincide con unas declaraciones de Paz Padilla sobre la cancelación de Sálvame.

El vídeo homenaje a @jjaviervazquez en el último programa de #yoveosálvame.Jorge Javier es una bestia parda en la televisión de entretenimiento. Único en su especie. Gracias por aportar rebeldía e innovación a la tv, y por crear un espacio seguro🤍🏳️‍🌈#HashtagluegoMariCarmen pic.twitter.com/zDvNclYtfA — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 23, 2023

"Yo pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia, porque salvo el de Jordi Hurtado no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia", ha comentado Paz Padilla.

"Una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo, y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra. Yo estuve en Crónicas Marcianas veinte años, y todos nos hemos reinventado: Manel Fuentes, Carlos Latre, Boris... si hay talento, sobrevivimos", ha señalado, añadiendo que "Yo con Jorge Javier no hablaba nunca, la verdad es que no, pero le deseo que esté bien y que sea feliz".