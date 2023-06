'Todo es mentira' homenajea a 'Sálvame' y desvelan un secreto histórico del programa

En un gesto inesperado y lleno de emoción, el programa Todo es Mentira, presentado por Risto Mejide, ha decidido dedicar su última emisión a rendir un homenaje a Sálvame, el icónico programa diario de Telecinco que se despide tras catorce años en antena. Desde el inicio del programa, se ha notado un cambio en su grafismo, adaptando el logo de Todo es mentira al actual diseño de Sálvame, como un guiño a su legado en la televisión.

Todo es Mentira ha destinado diversas secciones y piezas del programa para analizar el impacto social que ha tenido Sálvame a lo largo de todos estos años. Han debatido sobre cómo el programa ha logrado penetrar en la conversación social, convirtiéndose en un fenómeno televisivo que ha marcado toda una época. Durante el programa, se han recordado algunos de los momentos más destacados y controvertidos de Sálvame, resaltando su capacidad para generar polémica y mantenerse en el centro de atención.

Para hacer aún más especial esta despedida, Todo es Mentira ha recibido a cuatro invitados muy especiales: Adela González, Carmen Borrego, Terelu Campos y Víctor Sandoval, colaboradores de Sálvame. Juntos, han compartido anécdotas y han recordado los buenos momentos que han vivido a lo largo de estos catorce años en el programa. Ha sido un encuentro lleno de nostalgia y agradecimiento por la oportunidad de formar parte de un programa tan emblemático en la televisión española.

Marta Flich, que habitualmente sustituye a Risto Mejide en la emisión de los viernes, ha aprovechado para elogiar la labor de Sálvame y su importancia en la historia de la televisión. Ha destacado la capacidad del programa para reinventarse constantemente y mantenerse en la cima del entretenimiento durante tanto tiempo.

La llamada de Pedro Sánchez a Sálvame

Uno de los momentos que han pasado a la historia del programa es la llamada de Pedro Sánchez en directo a Jorge Javier Vázquez. Verónica Fumaral, colaboradora de Todo es Mentira y asesora de Sánchez por aquella época, ha decidido desvelar lo qué realmente pasó.

"Estábamos reunidos con Sánchez y me llegó un WhatsApp de mi hermana diciéndome que Jorge Javier acababa de decir que nunca más votará al PSOE por no prohibir el Toro de la Vega. Se lo comuniqué inmediatamente a Pedro Sánchez y me propuso entrar en directo. Nos pusimos en contacto con La Fábrica de la Tele y Pedro Sánchez pudo hablar con Jorge Javier Vázquez en directo", ha desvelado.