Íñigo Onieva toma una drástica decisión que afecta a Tamara Falcó

Íñigo Onieva ya no puede más. Tras salir a la luz que Tamara Falcó había comenzado una relación con Hugo Arévalo, amigo íntimo de Onieva, el empresario ha decidido poner cartas en el asunto. Al parecer, a Onieva le ha dolido ver que Tamara ha podido rehacer su vida tan rápido y además con un amigo en común. "Iba a ser el padrino de nuestros hijos", espetó enfadado ante los medios de comunicación.

Durante los últimos tres meses, Íñigo Onieva ha intentado conseguir el perdón de Falcó. El empresario madrileño quería volver con la Marquesa, a la que consideraba el amor de su vida. Tal era su convicción que Onieva decidió ir a misa e incluso hacer el Camino de Santiago, tocando la fibra religiosa de la hija de Isabel Preysler.

Ahora, según El programa de Ana Rosa, Íñigo Onieva habría decidido poner punto y final a su lucha por el corazón de la Marquesa. El empresario ha desistido y ya no quiere reconquistar a Tamara. "Después de todas las criticas, polémicas y los espaldarazos de Tamara, Íñigo Onieva tira la toalla, empieza nueva vida, se rinde, quiere salir de este círculo y quiere pasar página de Tamara Falcó", ha explicado Sandra Aladro. Al parecer, Onieva se siente traicionado por su ex prometida y Arévalo, pues no entiende cómo han podido acabar juntos, siendo él uno de sus mejores amigos.

Otra persona que ha querido decir la suya ha sido Boris Izaguirre. "Deberíamos ser todos un poco más cautelosos con este tipo de cosas porque no sabemos si por querer manifestar exceso de mimo podemos estar fastidiando más la cuestión". Izaguirre ha querido defender a Tamara, pues cree que hay que entenderla. "Eso no puede convertirse en una condena ni en una amenaza sobre ella. Tamara todo lo hace bien y siempre lo hace bien".