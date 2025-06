Escassi y Borja arremeten contra Montoya y Anita en 'Supervivientes 2025': "Sigo pensando lo mismo"

La gala del martes fue muy tensa y es que el programa quería dejar claro que las acusaciones que había vertido Álvaro Muñoz Escassi hacia Montoya refiriéndose a que había visto cómo se producía una situación violenta del sevillano hacia su ex pareja, era completamente falso. La discusión comenzó en la playa cuando el grupo mayoritario, Damián, Pelayo, Escassi, Makoke, Borja y Álex les pidieron a Anita y Montoya que se acercaran porque consideraban que las tareas no estaban repartidas de manera justa.

Esto provocó un enfrentamiento en el que Montoya acabó perdiendo los papeles y marchándose a las rocas para poder desahogarse mientras sufría un ataque de ansiedad. Este altercado ha dado mucho de lo que hablar y parece que las posturas son irreconciliables, Montoya y Anita están solos frente al resto de compañeros en lo que queda de aventura. Las imágenes que se mostraron acerca del episodio que aseguraron haber visto Borja y Escassi desmienten la versión de estos concursantes porque no se ve nada que refleje esa realidad. Esto llevó a que el jinete se disculpase tanto con Montoya por las graves acusaciones como con Anita.

Una vez que los concursantes volvieron a la normalidad de la playa, se reunieron Borja, Escassi y Pelayo para hablar y estuvieron comentando lo vivido en estos días. El valenciano fue el que tomó las riendas de la conversación y afirmó que había hablado con Anita y con Montoya respecto a lo sucedido. "He hablado con ellos al principio. Me ha pedido perdón… Dice que pidió perdón a todos, dice que pidió perdón al grupo al día siguiente", refiriéndose al sevillano después de haber sufrido el ataque de ansiedad. Escassi no dudaba el responder ante lo que explicaba su compañero y afirmaba que: "a mí no me ha pedido perdón nunca. En tres meses no me ha pedido perdón por nada".

"Sobre todo a Ana le he dicho que es muy incómodo esta situación. Es muy incómodo porque yo tenía muy buena relación con ella, que hay dos climas en medio, pero... Todo lo que he dicho en Palapa, yo lo sigo pensando", continuaba Borja y se refería a que seguía viendo injusto el reparto de tareas en la actualidad en la isla. El entrenador personal considera que Anita y Montoya no aportan lo mismo al grupo que ellos que van a pescar, por ejemplo.

Escassi reflexiona sobre su paso por el concurso con Pelayo

Quedan muy pocas semanas para que la aventura de Supervivientes se acabe y los concursantes lo saben. Todos quieren llegar a la final y no quedarse a las puertas de las mismas por eso las nominaciones en la recta final son cruciales para decidir quiénes son los que finalmente estarán en esa ansiada final. Escassi ha estado reflexionando con Pelayo acerca de su nominación y de cómo ha vivido estos tres meses en Honduras.

"Hay tanta gente, tantas personas de tantas edades identificándose con nosotros y queriendo vivir este momento. Por eso hay este enganche a 'Supervivientes', porque a la gente le gustaría estar aquí", comenzaba el jinete. El novio de Sheila Casas no se encuentra cómodo con la situación actual donde hay tanta tensión con Anita y Montoya y señala que para él Supervivientes es que "la gente vea cómo se supera a sí mismo, valores bonitos de la vida, el cariño, el compartir".

Escassi señalaba que: "hay que buscar puntos en común. Yo creo que esto puede reconducirse. La gente también que decida lo que quiera ver y si no es lo que estamos enumerando tú y yo ahora, igual el camino es otro". Pelayo escuchaba atento a su compañero con el que también comparte nominación y es que solo la audiencia será la que decida si es alguno de ellos dos los que abandonen los Cayos Cochinos o, por el contrario, les toca despedirse de Supervivientes a Damián, Montoya o Anita.