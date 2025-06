Estupefacción con los nuevos nominados y un inesperado regreso en 'Supervivientes 2025'

La gala presentada por Carlos Sobera este martes fue insólita y es que desde la organización del programa quisieron aclarar todo lo que se vivió y se dijo en la gala presentada el pasado domingo por Sandra Barneda. Después de dar todas las explicaciones pertinentes, emitir las imágenes inéditas acerca del altercado que vivió Montoya y de que Escassi se disculpase con el sevillano y con Anita por si habían malinterpretado sus palabras, la noche transcurrió con normalidad.

La tensión en Playa Magna es palpable y es que los dos bandos parecen estar condenados a no entenderse. Montoya y Anita no ven con buenos ojos las estrategias que están siguiendo algunos de sus compañeros para mantenerse en el concurso y el resto considera que los participantes de La isla de las tentaciones no aportan apenas nada al grupo y que se pasan el día tumbados en la arena sin hacer nada.

Estas discrepancias entre los dos bandos se ven reflejadas en las nominaciones, los supervivientes previamente tuvieron que vivir un desagradable momento al comprobar que Álex Adrover tenía que abandonar el concurso debido a la lesión que le causó realizar la prueba de recompensa el pasado domingo. El equipo médico ha determinado que el actor no puede seguir su aventura en Honduras y debe regresar a España para curar debidamente la lesión que tiene.

Ante la ausencia de este compañero, la organización del concurso ha tomado una decisión que ha sorprendido tanto a la audiencia como al resto de supervivientes que están en Playa Magna. Damián Quintero había sido el último expulsado el domingo, pero aún no se había marchado a España, así que la organización del reality le ha preguntado que en caso de abandono de Álex si él estaría dispuesto a volver a la aventura. Al principio el karateka se lo ha pensado aunque ha terminado accediendo a la petición del programa.

La condición que se le ha impuesto desde la organización de Supervivientes es que su regreso está marcado por una nominación directa, así que el medallista olímpico ha sido el primero en estar nominado de cara a este jueves. Es la recta final del concurso y ninguno de los participantes quiere irse a pocas semanas del fin del programa. Durante la gala del martes se realizó la prueba de líder y el duelo estuvo entre Anita y Borja, dejando finalmente al valenciano como ganador de la prueba y con el collar de líder.

Tras la ronda de votaciones en la que los concursantes dan puntos a sus compañeros para que salgan nominados, ha resultado que los nombres que han terminado en la palestra de cara al jueves ha sido sorprendente. La lista está formada por Montoya, Álvaro Muñoz Escassi y Pelayo Díaz, los tres han sido las personas que más votos han recibido y que, por lo tanto, se juegan el jueves la expulsión definitiva.

Borja González, como líder tenía la misión de poder nombrar a un nominado directo y sin miramientos ha dado el nombre de Anita Williams, algo que no ha sorprendido ni a la audiencia ni a la propia Anita, dada las últimas novedades en la playa. Makoke ha visto como se ha librado de la nominación y posible expulsión y se ha sorprendido al ser una de las dos mujeres que quedan en el concurso en esta recta final.

Finalmente, el próximo jueves los concursantes de Supervivientes se enfrentarán a una noche muy emocionante con Jorge Javier Vázquez en la que se conocerá quién de los cinco nominados: Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Montoya, Anita y Damián Quintero regresa de manera definitiva a España.