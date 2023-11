Escándalo en 'GH VIP': Luitingo y Pilar Llori protagonizan una discusión extrema

En una noche llena de tensión y enfrentamientos, la casa de Gran Hermano VIP ha sido testigo de una pelea monumental entre los concursantes Luitingo y Pilar Llori, quienes, a pesar de haber sido pareja durante algunos días en la casa, ahora parecen no soportarse.

La chispa que encendió la polémica ocurrió mientras Luitingo preparaba la comida. Pilar Llori decidió preguntar por Jessica Bueno, y al enterarse de que estaba en el confesionario, lanzó una bomba que desató la confrontación: "A otra que has mandado al psicólogo. El patrón es el mismo, ¿eh?". Esta declaración no pasó desapercibida, y Luitingo, visiblemente molesto, comentó: "Se ha colado con el comentario".

La situación se complicó aún más cuando, tras discutir el tema con otro concursante, Luitingo y Pilar Llori volvieron a la carga. La tensión aumentó cuando Pilar afirmó que Jessica también expresaba que echaba de menos a su novio mientras estaba con Luitingo. Las acusaciones y reproches se sucedieron, y la confrontación alcanzó su punto álgido cuando Jessica Bueno se unió a la discusión.

Luitingo, visiblemente enfadado, le transmitió a Jessica el comentario de Pilar Llori, desatando la furia de la concursante: "Hay que ser muy mala para decirlo. Tiene quinina en la sangre. Es el comentario más asqueroso y más perro desde que he estado yo aquí". La situación se volvió más tensa cuando Luitingo instó a Pilar a decirle esas cosas en su cara y no a sus espaldas.

La confrontación llegó a su punto máximo cuando Pilar Llori se encaró con Luitingo en presencia de Jessica, acusándolo de volverse valiente solo cuando ella estaba presente. La tensión en la casa alcanzó niveles explosivos, y las palabras hirientes se sucedieron entre los presentes.

"Sabe latín y se cree que yo soy gilipollas. No voy a aguantar que me diga eso. Estoy hasta la polla ya. Me cago en los muertos de todo el mundo", ha expresado muy enfadado Luitingo. En un intento de calmar las aguas, Pilar Llori se disculpó más tarde, pero la respuesta de Luitingo fue tajante: "No me mires a la cara. No te voy a escuchar".