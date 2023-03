El embarazoso momento de Belén Esteban en ‘Sálvame’: no se entera de por qué le hacen eso sus compañeros

Parece ser que Belén Esteban no aguanta a los nuevos directivos de Mediaset. La princesa del pueblo ha vuelto a estallar contra el renovado código ético del grupo de Fuencarral, impuesto por la nueva junta directiva encabezada por Borja Prado. La colaboradora de Sálvame no piensa permitir que le censuren, tal y como pretende este primigenio escrito que ordena a todos los trabajadores de Mediaset a no mencionar a distintos personajes de la prensa del corazón, que quedan automáticamente vetados hasta nueva orden.

Uno de los personajes de los que no se pueden hablar es Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja y hermano de Isa P no es bienvenido en la nueva etapa que ha iniciado Mediaset y que continúa consolidándose con otras novedades, como el cambio de la imagen gráfica de la continuidad de Telecinco. Es por ello que ni Belén ni el resto de sus compañeros pueden mencionarle en sus tertulias vespertinas.

Esta directiva ha generado un hilarante momento en el que Belén quería hablar de Kiko Rivera y sus compañeros, Jorge Javier Vázquez incluido, no le dejaban intervenir. “El hermano de Isa P, el hermano de Isa P.”, le obligaba a rectificar el presentador catalán, enervando todavía más a la colaboradora, que se había quedado con la palabra en la boca.

Belén Esteban todavía no ha entendido las nuevas normas de Mediaset… 😂 #YoMeRebelo14m #yoveosalvame pic.twitter.com/uczQCpQHY8 — Bericos (@BericosYouTube) March 14, 2023

Tales han sido las interrupciones que Belén Esteban ha acabado pillando un berrinche, levantándose de su puesto de trabajo y abandonando el plató de Sálvame. Ante tal movimiento, Kiko Matamoros se ha apresurado a acercarse a ella para explicarle al oído porque le estaban interrumpiendo.

Acabo de ver esto del Deluxe de ayer y estoy flipando con la nueva dictadura de los vetos de Mediaset, ni nombrarlos se puede ya 😂 ¿Alguien sabe el por qué del veto a Kiko Rivera?#ViernesDeluxe #pinochopantoja pic.twitter.com/znG5QXHmBz — Ojito 👁 (@ElojoquetodoTV) March 11, 2023

Ha sido entonces cuando Esteban ha regresado a su butaca y ha reiniciado su discurso, esta vez intercambiando Kiko Rivera por “el hermano de Isa P”. Con su sorna habitual, cada vez que Belén mencionaba el eufemismo para hablar del hijo de la tonadillera, Jorge Javier Vázquez ordenaba arrancar un aplauso al que se unía todo el público, sacando a la colaboradora de sus casillas.

Este escrito repleto de nuevas órdenes también señala que los trabajadores y colaboradores de Telecinco, Cuatro y el resto de cadenas del grupo no pueden pronunciarse en términos políticos. Algo que Belén tampoco quiere respetar, defendiendo la importancia de la sanidad pública en múltiples ocasiones en las últimas semanas. Tampoco lo acata Jorge Javier Vázquez, que ha iniciado un pódcast fuera de Mediaset en el que habla de lo que le apetece con quien le apetece.