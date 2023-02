Belén Esteban estalla contra Jesulín de Ubrique: el comentario que ha dejado fatal al torero

Cuando habla Belén Esteban, sube el pan. Eso es así. La colaboradora de Sálvame es una pieza clave del programa de Telecinco y aprovecha su altavoz mediático para lanzar mensajes muy polémicos. La de Paracuellos no da puntada sin hilo y ha vuelto a dar la nota en una conversación sobre el enlace de Asraf Beno e Isa Pantoja, que se casarán en Andalucía. La princesa del pueblo ha lanzado una indirecta a su exmarido, Jesulín de Ubrique, al que le ha echado en cara su faceta inexistente de padre de Andrea Janeiro.

"Yo tengo una hija y la puedo aconsejar, pero a los hijos hay que dejarles volar. Lo que más le tiene que importar a unos padres es la felicidad del hijo, nos guste o no nos guste la pareja. A lo mejor el día de mañana la persona que escoja yo digo: 'uf, madre mía, no lo veo'. Pero los padres lo que tenemos que hacer es dejar a los hijos ser felices por mucho que nos duela: si tu hijo es feliz con la pareja que escoja, déjale vivir. Si se va a confundir, ya aprenderá", ha señalado Belén Esteban, preparando el terreno para lanzar una pulla al torero, que justo ahora ha vuelto a ser padre.

"Hay algunos padres que a unos hijos les ayudan en todo y a otros no les ayudan en nada, y todos los hijos duelen lo mismo... o eso dicen", ha asegurado con cierta sorna la colaboradora. Un comentario que rápidamente ha causado reacciones en plató. El más avispado ha sido Rafa Mora, que se ha aventurado a preguntar a Belén por ello. "No va solamente por Jesulín, va por más gente", ha señalado Esteban, añadiendo "ni que Jesulín fuer aquí... que a mí me da igual. Gracias a dios no nos hace ninguna falta".

Sin duda, Belén ha dado una bofetada con la mano abierta al padre de su única hija. De todos es sabido que Jesulín no estuvo presente durante la niñez y adolescencia de Andrea Janeiro. De hecho, Belén Esteban lo ha denunciado públicamente en más de una ocasión. Es por ello que extraña verle tan implicado en la paternidad junto a María José Campanario, con quien ha tenido a Julia, Jesús y Hugo Janeiro Campanario.