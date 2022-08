Las tristes despedidas de la novia y amigos de Charlie, el tiktoker que luchaba contra el cáncer

Una estrella brilla con fuerza en el cielo. Tras cuatro años de lucha constante contra el cáncer, con recaída incluida este mismo verano, el influencer valenciano Charlie se ha despedido de su audiencia para siempre. Con tan solo veinte años, Charlie ha dejado atrás los fuertes dolores que le llevaban acompañando los últimos meses, dando fin al pulso que mantenía con la dura enfermedad que padecía. Su condición de personaje público, pues congregaba a más de dos millones de seguidores en TikTok, ha hecho que la noticia de su fallecimiento haya corrido como la pólvora. Ahora, sus amigos y su novia, Nerea, se despiden de él.

“Esta fue nuestra primera foto. Me iba a trabajar y antes de que se cerraran las puertas del tren pensé ‘madre mía, este chico no me va a volver a escribir en la vida’. Era la primera vez que quedábamos y esa noche ya dormimos juntos… No pasó nada que os conozco y os gusta mucho pensar mal", escribe Nerea, la novia de Charlie. "Se cerraron las puertas y ya tenía un mensaje. Respiré. Madre mía es que estaba pilladísima, pero no lo quería admitir. Yo siempre yendo de chica dura”, añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lanenah💋 (@lanenahbrugal)

"Con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar porque aunque éramos totalmente desconocidos, sentía que llevaba toda la vida con él. Los dos nos sentíamos así”, detalla Nerea, que asegura que ambos eran almas gemelas. “El cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros, ya que físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso ‘¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?’”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lanenah💋 (@lanenahbrugal)

Pese a que el amor lo puede todo, Nerea era consciente de la situación por la que pasaba su novio. "Tenía claro que eso (la muerte) era lo único que nos iba a separar. Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto, pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino. (....) Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos. Gracias por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mí. Gracias por no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino. Simplemente gracias. Te voy a echar mucho de menos. Te quiero Barripie”, se despide Nerea.

Su grupo de amigos también le rinde homenaje

Los que seguían a Charlie saben que tenía un grupo de amigos muy especial. Todos ellos se reunían en El Macetero, un bar del centro de Madrid en el que se contaban sus vidas y compartían momentos de mucha confianza. Tras la muerte del tiktoker, sus amigos han querido despedirse también públicamente. Alan ha explicado que pudo ir hace unos días al hospital a visitarlo y que, desde entonces, ha pasado unos días muy malos, teniéndose que ir al pueblo para desconectar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alan tu tetra FAV❤️🧑🏽‍🦼 (@alanelruedas)

Por su parte, Diego ha subido un TikTok en el que se le ve llorando. En el vídeo explica que cuando se conocieron, hablaron de qué harían si un día Charlie faltaba. Diego le prometió que se grabaría cantando una canción y así lo ha hecho, entre lágrimas.

Leto, que formaba equipo con Charlie, Diego y Alan, también ha publicado un vídeo desahogándose, entre lágrimas. "No estaba siendo consciente de realmente lo que estaba pasando. Hace unos días vi en un vídeo que le estaban poniendo morfina y algo en mí me dijo que algo estaba yendo mal", detalla Leto, que asegura que quiso hacer algo para animar a su amigo. "Hablé con Alan y Diego para enviarle un vídeo de ánimos. Quería hacerlo con mucha prisa, para que le diera tiempo a verlo. Lo pudo ver y me quedo con eso", culmina entre lágrimas.