Muere Charlie, el famoso tiktoker que luchaba contra el cáncer

Las redes sociales están de luto. Charlie, reconocido creador de contenidos español, ha fallecido. Con tan solo veinte años, el famoso tiktoker ha puesto punto y final a un doloroso camino a causa del cáncer que padecía. El influencer narraba a través de sus redes sociales su proceso de recuperación, visibilizando cómo era la vida con cáncer. Tras una recaída en verano y diversas complicaciones durante el mes de agosto, Charlie no ha podido ganarle el pulso a la enfermedad.

"Las estoy pasando muy canutas. He tenido un fecaloma, mucho dolor de tripa, unos dolores increíbles. No tenía ganas ni de coger el móvil", explicaba Charlie en su último vídeo hablando, publicado el pasado 1 de agosto. "Os debo una disculpa porque me apoyáis diariamente, pero a partir de ahora intentaré estar más activo. Vamos para adelante, que de esta se sale seguro. Un beso, gente. Os quiero" añadía a través de su perfil de TikTok.

Con su marcha, Charlie ha dejado huérfanos a sus más de 2,3 millones de seguidores. El creador digital se popularizó en la red social china gracias a su sentido del humor. Pese a padecer una dura enfermedad, demostró que con una sonrisa todo es más sencillo. Sus chistes de humor negro acerca del cáncer que padecía congregaban centenares de miles de likes, siendo uno de los usuarios con más presencia en TikTok.

"Adiós, hijos de puta. Nos vemos en la otra vida". Así ha sido el mensaje que Charlie había dejado preparado para publicarse en sus redes sociales cuando ya no estuviera. La publicación se ha llenado de comentarios de otros influencers españoles, que no han dudado en mostrar su completo apoyo a sus seres queridos. "Corazón encogido, descansa en paz Charlie", ha publicado el DJ Luc Loren. Por su parte, el modelo Mihail Amoli ha espetado un doloroso "Charlie no me jodas y dime que esto es una coña".