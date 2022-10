Carmen Alcayde empieza una nueva vida: sus pasos tras el divorcio

La semana pasada Carmen Alcayde dio una de las noticias más tristes de su vida. Tras treinta años de relación y tres hijos en común, Alcayde se ha divorciado de su marido, Eduardo Primo. "No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos", señalaba la valenciana ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez en Sálvame, que se mostró preocupado por la mala cara de la colaboradora. "Necesito encontrarme a mí misma. Carmen no estaba y quiero encontrarla", aseguró, visiblemente emocionada.

Muchas han sido las especulaciones respecto a la separación. Carmen aseguró que fue de mutuo acuerdo y que no había habido terceras personas. De hecho, afirmó que le guardará un cariño para toda la vida. "Aunque podría pelear siendo la madre, no me apetece entrar en esa guerra cuando esa casa es su vida", señalaba ante la atenta mirada del de Badalona. La presentadora de Aquí hay tomate ha objetado que vive en un piso de alquiler. "Me ha acompañado en alguna visita y le he enseñado dónde iban a dormir los niños y todo", ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Alcayde (@alcayde_carmen)

La periodista se enfrenta a una nueva vida. Es por ello que, para comenzar con buen pie, se ha ido de compras a una tienda de decoración para hacerse suyo su nuevo piso de soltera. Alcayde ha querido compartir el proceso en su perfil de Instagram. "He comprado unas cositas para mi nueva casa", ha explicado, mostrando un juego de nórdicos, unas sillas de madera, menaje del hogar y un bote para los cepillos de dientes, entre otros.

Carmen ha estado acompañada en todo momento

Pese al mal momento que está pasando la colaboradora de Sálvame, no ha estado sola en ningún momento. Su madre ha sido su gran compañía durante esta dura semana, mostrándole su pleno apoyo. Para Alcayde está siendo una etapa dura, pues pese a pensar que ha tomado una decisión "acertada", no es fácil cerrar un capítulo tan largo y fructífero en su vida personal.

Así pues, Carmen se va a mantener viviendo entre Madrid y Valencia, a causa de su trabajo en Mediaset. La Comunidad Valenciana es muy importante para ella, pues toda su familia se encuentra allí. Al final, la familia es lo mejor para pasar estos duros momentos, pues son un pilar fundamental en la vida de la periodista.