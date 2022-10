Ana Rosa pone en un aprieto a Santiago Abascal: "¿Cerraría usted laSexta?"

Santiago Abascal ha visitado a Ana Rosa Quintana este pasado lunes para repasar la actualidad política y hablar sobre el presente y futuro de Vox. El líder de la extrema derecha se ha sentado de nuevo en El programa de Ana Rosa con la intención de contestar a las preguntas de la periodista, que regresó el pasado lunes a la pequeña pantalla con una entrevista a Alberto Núñez Feijóo. Pese a esperar un masaje, Abascal se ha tenido que enfrentar a una situación incómoda cuando Quintana le ha acorralado preguntándole por su posición sobre los medios de comunicación.

"¿Qué le pasa a Vox con los medios de comunicación?", preguntaba Ana Rosa, en coalición a las palabras de Jorge Buxadé, vicepresidente de Vox, que ha asegurado que "laSexta tiene un privilegio que es una concesión de dominio público", asegurando que van "a estar muy encima de ellos". "Parece que les molesta que haya medios que expresen su opinión libremente. Yo llego a la conclusión de que pensáis en que los medios que molestemos, en este caso laSexta, pues vamos a eliminarlos. Se llama libertad de prensa, Abascal, para eso es una democracia", ha sentenciado duramente la presentadora.

Ante el silencio del líder de Vox, la periodista insistía. "¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Buxadé?", le ha preguntado, a lo que Abascal ha contentado con un seco y rotundo "sí". "¿Osea que usted cerraría La Sexta?", ha repreguntado sorprendida Ana Rosa. "No ha dicho eso, ha dicho que revisaría la concesión pública de un medio de comunicación que, entre otras cosas, lo que hizo fue alentar el golpe separatista en Cataluña", ha corregido el político ultraderechista.

"Yo creo que Buxadé ha hecho una referencia muy directa a un medio de comunicación concreto, no a todos. Y los políticos tenemos el derecho de contestar y criticar", se ha justificado Santiago, a lo que Quintana ha objetado que "lo de contestar me parece fenomenal, pero decir eso porque me molesta… Se llama libertad de expresión".

"Pero hay más cosas. Ayer, en esa cadena de la competencia, en laSexta, había un programa de difamación contra Vox y tienen consecuencias estas difamaciones. ¿Pero quién está al mando? Pues un señor, Mauricio Casals, que en los papeles de Villarejo dice que conoce a muchos delincuentes y que al que le lleva la contraria le hace un traje; dice literalmente que le hace un programa en laSexta. Entonces nosotros eso lo vamos a denunciar", ha espetado Abascal.

@Santi_ABASCAL habla en el programa de Ana Rosa sobre el programa de #SalvadosVOX de ayer en La Sexta."Quien actúa como la mafia para nosotros es el enemigo"👇 pic.twitter.com/234NxcSnYj — Raclo (@Raclo20) October 17, 2022

"Bueno, ¿ahora que vamos a poner las declaraciones de Villarejo como la verdad absoluta?", le ha preguntado con cierta ironía Ana Rosa Quintana. "Está en las grabaciones. Lo que queremos decir es que nos parece bien la libertad de prensa, pero que, a quien actúe como la mafia, vamos a denunciarles como lo que son", ha expuesto Abascal.

"En el programa al que hace referencia (Salvados) habló gente que había salido de Vox y decían cosas como que ustedes no hacían actas o que ustedes no dejaban nada por escrito o no auditaban", ha seguido pinchando Ana Rosa. "No tuve el mal gusto de verlo, pero nosotros hacemos actas, dejamos todo escrito, nuestras cuentas están auditadas, se llevan al Tribunal de cuentas, las sometemos a auditores. Hay gente muy resentida. A Vox ha llegado buena gente, pero también han llegado personas que, cuando no han alcanzado el poder, se iban y lo hacían despotricando para hacer el mayor daño posible", ha defendido el político.