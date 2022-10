Olga Moreno desvela que todavía no se ha divorciado de Antonio David Flores

Olga Moreno ha vuelto a la pequeña pantalla. Ana Rosa Quintana ha sido la encargada de volver a situar su figura en el foco mediático, entrevistándola en la mañana de este lunes en El programa de AR, en Telecinco. La exmujer de Antonio David Flores ha visitado el plató del matinal para explicar cómo se encuentra y detallar algunos flecos sueltos de la que ha sido una de las relaciones más polémicas de su vida.

"Me costó mucho superar la ruptura. Se pasa mal, también públicamente se hace doblemente duro y creía que no iba a salir de ahí, pero aquí estoy feliz. Es complicado por la niña pequeña, pero todo se pasa. Mi relación con él, bien, es cordial. No nos vemos porque tenemos a los niños una semana cada uno", ha asegurado ante la periodista.

"David no se separa de la hermana, está también David, sí. Mientras pueda. Son 22 años con él, sé que David es feliz con su hermana, conmigo y el padre, si ve a su hijo feliz vamos a seguir igual", ha añadido la ganadora de Supervivientes 2021. "Lo peor fue contárselo a Lola, fue lo más duro en la separación". "Llegó un momento en que me veía que no quería salir, no quería arreglarme, no quería hablar con nadie. Hay personas que me han ayudado mucho, una de ellas es Rocío, Agus y mi cuñada Carmen, me han ayudado mucho. Llegó un día que me levanté y dije '¿yo me merezco estar así?'. Empecé a salir sin ganas y poquito a poco", ha sentenciado.

Olga Moreno, que mantiene una relación con Agustín Etienne, ha confesado que todavía no se ha divorciado de Antonio David. "Todavía no nos hemos divorciado, estamos en ello, ya he hablado con él, se lo he dicho. Yo tengo que cerrar etapas. Él también. No hemos hablado antes, pero tenía tantas cosas en la cabeza que no era una cosa que a mí me corriera prisa, yo me siento separada, es un papel firmado. La custodia está hablada y sé que no vamos a tener problemas".

En cuanto a la relación de Antonio David con Marta Riesco, Moreno ha explicado que "me enteré por una revista que estaba con otra persona. Le deseo lo mejor, que sea muy feliz. Se lo merece también. Yo creía que no me iba a enamorar en la vida y no creía que fuera a salir de este bache tan duro".