Así ha sido la vuelta de Ana Rosa Quintana a la televisión: "Es un milagro"

Tras varios meses alejada de las pantallas, Ana Rosa Quintana ha vuelto a su programa. La presentadora, que ha padecido cáncer de mama, abandonó el programa de las mañanas de Telecinco para centrarse en la recuperación de su enfermedad. A sus 66 años, Quintana ha logrado superar el bache y ponerse de nuevo ante las cámaras, con su habitual outfit blanco con el que inaugura cada temporada.

"Buenos días y espero que sigamos muchos días diciéndonos 'Buenos días'", ha pronunciado Ana Rosa en su primera intervención, despidiendo a su compañera de Informativos Telecinco. "Les dije que nos veríamos pronto, y a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que, buenos días", ha explicado.

"Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Desde mis compañeros, personas que no conozco, que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", ha explicado la periodista. "No se imaginan el altar que tengo en casa con estampitas, libros, medallas, música, y la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por WhatsApp, por carta, y sobre todo, muchísimo amor en mi casa, de mi marido, de mis hijos, de mis amigos. Sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro".

"En este momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada y que a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año", ha detallado la presentadora. "El gusanillo del periodismo no me ha abandonado a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa".

Casi un año fuera de la televisión

El pasado 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa anunció a la audiencia su marcha de la televisión por motivos de salud. "Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", espetaba por entonces.

En los once meses de ausencia de Quintana, la presentadora ha hecho muy pocas apariciones públicas. Su perfil de Instagram se convirtió en un boletín informativo para ver cómo avanzaba su enfermedad. Una de sus apariciones más notorias fue el pasado 25 de junio, cuando Unicorn TV, su productora, organizó una fiesta de final de temporada. Allí pudo compartir buenos momentos con sus compañeros Joaquín Prat y la ya competidora Sonsoles Ónega.