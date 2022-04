Ana Rosa Quintana habla sobre lo que le está ayudando en su lucha contra el cáncer

Hace ya unos meses que no aparece en pantalla. La reina de las mañanas abandonó a la fuerza su trono para someterse a un tratamiento contra el cáncer de mama que padece. Tras varias semanas fuera del foco mediático, Ana Rosa Quintana ha reaparecido a través de su cuenta de Instagram para explicar qué es lo que le está ayudando en su dura lucha contra el cáncer.

La popular presentadora se está apoyando en la actividad física para acabar con la enfermedad que padece. El yoga se ha convertido en su gran aliado, según ha explicado en su perfil de Instagram, donde ha asegurado que hay estudios que demuestran su gran efectividad como apoyo en pacientes con cáncer de mama. La enfermedad, que es arrolladora, precisa de un esfuerzo extra para poder combatirla. Es por ello que el entrenador personal de Ana Rosa está trabajando con ella ejercicios de fuerza, equilibrio y respiraciones, reduciendo así sus niveles de cortisol de manera considerable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Cánovas (@carm_yoga)

El cortisol es uno de los grandes enemigos de los pacientes de cáncer. Es una hormona que se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Es por ello que Quintana ha querido apoyarse en la actividad física y particularmente en el yoga para revertir esta situación hormonal.

Ana Rosa Quintana explicó ante su audiencia que le habían detectado un carcinoma de pecho. Pese a la mala noticia, la popular presentadora de televisión se mostró muy positiva. Quintana anunció que abandonaba temporalmente la televisión para centrarse en su recuperación, pues la salud siempre es lo más importante.

Ana Rosa Quintana pasará por quirófano

La publicación del Instagram de Ana Rosa Quintana ha sido tema de debate en el club social de El Programa de AR. Joaquín Prats, fiel compañero de la presentadora, ha asegurado que "Está espectacular, no parece que vaya a ser operada en apenas unos días". El presentador acudió ayer a casa de Quintana. "Tuvimos la suerte de comernos un cocido en casa de Ana Rosa, le dijimos que hay mucha gente preguntando por ella y se animó a subir la foto haciendo yoga", ha explicado. "Está como siempre, un poquito mas delgada, pero tiene ese brillo en los ojos, esa actitud... está inalterable (...) parece que no se ha sometido a un tratamiento de quimioterapia". El presentador de Cuatro al día ha querido añadir que "por su estado de ánimo y físico" no parece que se vaya a someter a una intervención en los próximos días.