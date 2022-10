Carmen Alcayde se divorcia: los motivos de la ruptura tras treinta años de relación y tres hijos en común

La polifacética Carmen Alcayde ha anunciado que se separa de su marido, Eduardo Primo Arnau. Después de compartir más de treinta años de sus vidas, diecinueve de ellos en matrimonio, la presentadora del nostálgico Aquí hay tomate ha contado en Sálvame que comienzan vidas separadas.

Pese a no soler hablar de su vida privada, la comunicadora ha aprovechado el bloque destinado a comentar la futura boda de Kiko Matamoro y Marta López Álamo para responder a Jorge Javier Vázquez, que se sorprendía al ver que Alcayde no portaba sus alianzas.

"Aún tengo la marca blanca. Me he quitado el anillo hace unos días... Lo tenía como parte de mí y no me lo iba a quitar, pero la otra parte se lo quitó y pensé que era el momento. Me he separado después de 19 de casada. Él se lo quitó y yo, aunque lo tenía integrado, me lo quité también hace dos días", ha explicado.

La valenciana se ha mostrado visiblemente emocionada, asegurando que están "destrozados", pero que la ruptura ha sido de mutuo acuerdo. "Ha sido una decisión meditada, difícil, pero acertada", ha detallado, desvelando que "no ha habido deslealtad". "Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz, aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos", ha añadido.

"He vivido una vida con él. Hemos disfrutado, hemos viajado. Si no hubiera sido así, no hubiera aguantado 30 años. Estábamos jugando al juego de la cuerda y cada uno quería hacer distintas cosas y discutías", ha espetado. Ahora Alcayde tiene claro que "necesito encontrarme a mí misma. Carmen no estaba y quiero encontrarla".

Una relación muy vivida

La relación entre Carmen y Eduardo se inició cuando Alcayde todavía era universitaria. Corría el 1993 y la comunicadora estudiaba periodismo. Cinco años después la pareja se separó porque Eduardo no tenía claro querer formar tan rápido una familia.

Más tarde, en 2001, los caminos de Eduardo y Carmen se reencontraron. Dos años más tarde, en 2003, contrajeron matrimonio en una preciosa ceremonia en Valencia. En 2009 tuvieron a su primera hija, Lucía. En 2010 a Eduardo y cuatro años más tarde, en 2014, fue el turno de Olivia, la benjamina de la familia.