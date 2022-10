El sevillano Eduardo Rosa llora la muerte de esta actriz: "Teníamos un futuro, 4 hijos que tener"

Eduardo Rosa está destrozado por la muerte de la joven actriz Beatriz Álvarez-Guerra. El exconcursante de Masterchef Celebrity ha publicado un emotivo post en su perfil de Instagram donde ha recordado a la que asegura que iba a ser la madre de sus hijos. El vínculo entre Eduardo y la reciente fallecida Beatriz era de lo más estrecha. La actriz, de tan solo 28 años, fue víctima de un mortal accidente que no ha dejado indiferente a nadie.

Las imágenes publicadas por Eduardo han estado acompañadas de un precioso texto que deja ver la estrecha relación que mantenían. "Mi amor. Mi vida. Mi reina. Beatriz Álvarez-Guerra. La madre de mis hijos", inicia el actor, mostrando su máximo amor por la actriz. A pesar de este vínculo, Beatriz tenía pareja. De hecho, su novio conducía el coche sin carnet cuando sufrieron el mortal accidente.

"Bea y yo discutimos. Al día siguiente noche, algo que me dejaba en un lugar de fragilidad acechaba, Bea apareció por sorpresa. 'En las buenas y en las malas', me dijo. Me di cuenta de que quería pedirle permiso para secuestrarla el resto de mi vida, literalmente. Pero si se lo decía demasiado pronto, quizás la espantaría", expone Eduardo. "Era una mujer de bandera, que le daba igual todo con tal de llevar su voluntad a buen puerto", asegura.

"El 4 de octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida. Perderte para siempre. Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte. No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos. No sé cómo soportar la idea de que te has ido, y que no puedo hacer nada para estar contigo. Eres luz y sé que iluminarás allá dónde estés, mi amor", detalla visiblemente dolido.

"No sé cómo hacerte sentir que me cambiaría por ti con tal de no dejarte ir. Y no lo haré. Que te quise y te querré hasta que me desplome. Cumpliré lo que te prometí. Todo lo que prometí", culmina Eduardo. Esta carta abierta ha aflorado emociones en muchas celebridades que la han leído. Patricia Conde o Pablo Rivero han sido algunas de las personas que han querido arropar públicamente al actor.