Carmen Alcayde ve cumplirse su mayor miedo en 'Supervivientes 2025'

Como cada jueves, la audiencia decide quién de los expulsados debe abandonar el programa, al menos así lo piensan los concursantes de Supervivientes. La unificación de las playas ha permitido conocer que existía Playa Misterio, pero ahora que todos los habitantes de este recóndito lugar están o en Playa Calma o en Playa Furia, quedaba la incógnita de qué sucede con el expulsado de cada semana.

Carmen Alcayde ha sido la elegida por la audiencia para finalizar su etapa en el programa, la presentadora de televisión se batía en duelo con Koldo y perdía contra el chef vasco. La valenciana ha visto cómo se convertía en realidad tras ser nominada cada semana. El grupo formado por Pelayo, Damián, Montoya, Makoke y Manuel tenían claro qué dos personas debían estar en la palestra y como cada jueves, después de varios seguidos, se enfrentaban a la nominación Montoya y Carmen Alcayde.

El pasado martes el sevillano era salvado por la audiencia, por lo que la única persona que quedaba de su grupo en la lista de nominados era Carmen Alcayde. Una vez que conocía su nombre, la presentadora de televisión se preguntaba si finalmente su paso por Supervivientes había terminado de manera definitiva o si tenía alguna posibilidad de mantenerse en el concurso de alguna manera. Poco después de despedirse de sus compañeros, Carmen descubriría su nuevo destino.

La presentadora de televisión se marchaba de la Palapa, pero le dedicaba algunas palabras a su mejor compañero, Montoya. "Me voy con la cabeza alta por haber dado mi opinión en cada momento. Montoya ha sido mi concurso, y a mucha honra, me ha dado la vida. Te quiero muchísimo amigo", concluía Carmen Alcayde entre lágrimas al despedirse del sevillano.

Momentos más tarde, Jorge Javier Vázquez le comunicaba a la colaboradora cuál era su destino en el concurso. Carmen Alcayde fue trasladada junto a Laura Cuevas a la Zona Parásito, ambas convivirán hasta que se decidan quién de las dos regresa definitivamente a España. La valenciana se sorprendió mucho a ver si antigua compañera en esta nueva zona y no pudo reprimir a alegría de tener la oportunidad de seguir en el concurso y además con Laura Cuevas, con la que mantiene una buena relación.

"Carmen, ahora eres un parásito, y como parásito vas a convivir con Laura Cuevas hasta nuevo aviso", le ha dicho Jorge Javier. "No me lo creo Jorge, si lo ha pasado fatal esta mujer. ¿Tú te vas?", le preguntaba Carmen a Laura. La presentadora de televisión ha dicho "por lo menos nos hacemos compañía", porque le aterraba la posibilidad de quedarse sola.

Montoya devastado tras la salida de Carmen Alcayde

El sevillano ha visto como ha perdido a su mayor apoyo en la isla desde que Carmen Alcayde llegara. Los dos se han convertido en inseparables y ahora Montoya se siente vacío sin su compañera a su lado. "Ha sido para mí como si fuera de mi familia. Ya no me importan los premios. Ha sido muy auténtica y se ha expresado de todas las maneras. Es lamentable... Le deseo lo mejor y que esté muy feliz. Carmen Alcayde vale mucho. Desde que nació ha brillado. Ha sido más que una compañera, me ha ayudado en muchas cosas", explicaba Montoya entre lágrimas.