Carmen Alcayde revienta contra Damián Quintero en 'Supervivientes 2025': "Has ganado porque hizo trampas"

Esta edición de Supervivientes está siendo una de las más explosivas, los nervios están a flor de piel y los concursantes no parecen llevarse todo lo bien que cabría esperar, por esta razón las discusiones son frecuentes en los Cayos Cochinos. Los habitantes de las dos playas parecen haber llegado al ecuador de su talante y cada vez saltan más cuando llegan las provocaciones de otros compañeros, tanto es así que el martes la organización del programa cambió la escaleta para convocar un Oráculo de Poseidón especial.

El cansancio acumulado, el hambre y las condiciones climatológicas adversas hace que los concursantes cada vez tengan los nervios más a flor de piel, provocando así que las discusiones sean continúas y los comportamientos sean juzgados sin ningún tipo de piedad. La última bronca ha sido la de Carmen Alcayde y Damián Quintero, desde hace semanas la tensión entre ambos es cada vez mayor y se han emitido imágenes hasta ahora inéditas en la que ambos se atacan con comentarios muy hirientes.

Carmen Alcayde es una de las grandes protagonistas del concurso, su sinceridad con respecto a sus compañeros ha provocado que no sea bien recibida por parte de algunos de su propio grupo como son Damián y Pelayo. El deportista olímpico acusaba a la presentadora y a Montoya de haber traspasado las líneas, a lo que el sevillano respondía con un reproche acerca de la comida que no compartió cuando tuvo oportunidad con el resto de compañeros.

"A lo mejor perdono, pero no olvido, perdono, pero no olvido, porque os pasasteis mucho la línea. Y a partir de ahora, todo lo que venga de mi esfuerzo, me lo comeré. ¿Tú sabes lo que me importa a mí? Que sé vivir con fantasmas, es que ni me sé tu nombre de pila" le espetaba Damián a Montoya, a lo que Carmen Alcayde no dudaba en replicarle "tampoco sabemos tu apellido, tampoco, eh", defendiendo así a su compañero.

La discusión ha ido tomando un cariz más combativo y los comentarios hirientes comenzaron a aparecer. Carmen Alcayde hacía hincapié en la trayectoria del karateka. "Campeón del mundo y no sé tu apellido tampoco", insistía la colaboradora de televisión. Esto provocaba una reacción inmediata de Damián que ha molestado mucho a Alcayde: "Es que no me hace falta que lo sepas, y menos tú, que tampoco sé lo que haces tú. ¿Qué eres una show girl?".

"Pues mira, soy una show girl. Y me gano la vida como show girl desde hace 25 años. 25 años, sí, sí. A ver si tú tienes la medallita colgada en el cuello 25 años, a ver", respondía la presentadora de televisión visiblemente afectada. "A ver si la ganas todos los años, venga. Que la has ganado porque uno hizo trampas. Que campeón del mundo no eres, que es otro que hizo trampas", continuaba Carmen Alcayde, sentenciando así a Damián Quintero.

Tras escuchar las palabras de Carmen Alcayde, Damián se ha ofendido mucho "madre mía, no faltes el respeto tú". La presentadora contestaba con un: "paso, Damián no me gusta nada. Yo paso. Lo que no quiero es que nos digamos más cosas feas", dando así marcha atrás en el tono de la discusión.

Damián Quintero se enteró de que había ganado el oro olímpico estando ya dentro de Supervivientes y es que se conoció durante el concurso que el que había quedado primero en la competición había dado positivo en dopaje, algo estrictamente penado, por lo que su descalificación, ha convertido a Damián en el actual campeón del mundo, después de haber participado en los Juegos de Tokio 2020.