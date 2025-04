Anita Williams confiesa entre lágrimas lo que supone Montoya para ella en 'Supervivientes 2025'

Supervivientes pone a prueba a los concursantes y en esta ocasión ha sido Montoya el que ha tenido que ser evacuado de la playa debido a que no se encontraba bien. Los nervios han estado presentes en los compañeros que más apegados están al sevillano como son Anita Williams, su exnovia, y Carmen Alcayde, su compañera en el equipo y su amiga inseparable.

La salud del sevillano estaba en riesgo y es que se encontraba con dolor de cuerpo, muy cansado y con febrícula, tanto que lo único que le apetecía a Montoya era estar tirado en la arena porque no tenía fuerzas para nada más. El equipo médico del programa tuvo que intervenir y después de hacerle unas preguntas previas acerca de su estado y tomarle la temperatura, decidieron que lo mejor era llevarlo a la clínica para así poder hacerle un seguimiento.

El traslado de Montoya supuso que Carmen Alcayde pasase la noche sin su mayor apoyo, y por eso tuvo que refugiarse con el resto de su grupo para poder conciliar el sueño. Mientras tanto, el de Utrera era atendido en la clínica y allí pudo ducharse par así bajar un poco la fiebre que tenía y también poder descansar en una cama cómoda para que se recuperase lo antes posible. Antes de abandonar la playa en la que estaba con el resto de sus compañeros, el termómetro de Montoya marcaba 38,2, de ahí que su evacuación fuese inmediata.

Anita rompe a llorar al pensar que Montoya no volviese al concurso

La evacuación de urgencia de Montoya dejó muy preocupada a Anita y es que a pesar de haber acabado su relación de la peor manera posible después de La isla de las tentaciones, la expareja parece haber limado asperezas ya cercado posturas en Supervivientes. Cuando Anita conocía la noticia de que su exnovio iba camino de la clínica porque no se encontraba bien, le mandaba un mensaje de ánimo y afirmaba que "no me imagino esta aventura sin él. Espero que esté superbien y que se haya curado para que vuelvan con más fuerzas. Para mí es un pilar muy importante aquí", relataba la catalana.

Pocos minutos antes de conocer el veredicto final acerca del estado de salud de Montoya, Carlos Sobera le preguntaba a Anita que cómo viviría el concurso si Montoya no volviese a Supervivientes. "Es mi mayor apoyo aquí y si no volviera pues no sé cómo me sentiría porque cada vez que estoy mal me apoyo en el porque es como mi familia", confesaba entre lágrimas Anita.

Carmen Alcayde tampoco se quería imaginar un concurso en el que no estuviese al lado del sevillano. "Estaba bien pensando que iba a volver a los juegos, pero si me dices que sigue aislado, pues ahora estoy mal. He pasado la noche muy triste sin él y deseando verle. No me lo puedo imaginar. Mi concurso y el suyo somos como dos siameses, no me lo planteo", declaraba la presentadora.

Montoya puede continuar su concurso en 'Supervivientes 2025'

Después de haber pasado unas horas en la clínica, el sevillano aparecía junto a Laura Madrueño y afirmaba que se encontraba mejor. "Ahora un poco mejor, retomando un poquillo y con ganas. No me gusta irme sin despedirme", confesaba Montoya. La presentandora en los Cayos Cochinos se alegraba de verle y le comunicaba que serían los médicos los que tuviesen la última palabra sobre si podía continuar o no en el concurso.

Carlos Sobera procedía a leer el sobre que contenía el veredicto del equipo médico que había atendido a Montoya. "En el día de ayer Montoya fue atendido por un cuadro de malestar general. Dolores articulares, debilidad y fiebre elevada. Por ello fue evacuado para su tratamiento y observación. La buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas permite que regrese con sus compañeros. Enhorabuena Montoya. Sigues en Supervivientes", informaba el presentador de Tierra de Nadie.