Anuar Beno, octavo expulsado de Supervivientes

Cada vez quedan menos aventureros en Honduras. Supervivientes ha llegado a su novena gala y los espectadores han podido disfrutar de un programa lleno de duelos y traiciones. Con Mariana, Yulen y Anuar como nominados, el concurso ha mostrado algunos de los vídeos más polémicos de la convivencia, causando avivadas discusiones con Kiko Matamoros como principal crupier del ritmo televisivo.

Anuar Beno ha sido el expulsado de la semana. Beno deberá enfrentarse a Marta Peñate en el televoto de Playa Parásito. Tanto Yulen como Anuar han salido escaldados de la gala, pues se han defendido las espaldas mutuamente pese a la desaprobación de la audiencia y sus compañeros. Una de las grandes discusiones de la noche la protagonizaron Anuar y Nacho Palau. El hermano de Asraf acusó a Palau de comer azúcar a escondidas, unas palabras que hicieron enfurecer al exmarido de Miguel Bosé.

Sin duda, la comida está generando grandes discusiones. Anuar Beno acusó también a Ignacio de Borbón de repartir de manera desigual la comida. "Qué morro tienes, hermano", le ha espetado Matamoros a Beno. "Aquí lo que pasa es que son unos ansiosos, se lo comen todo", ha explicado Ana Luque. El concursante que ha tenido una peor actitud ha sido Anuar, que tiene claro que no es perfecto. "La he cagado varias veces y acepto las consecuencias. Debo aprender de ello". En un intento de protegerle las espaldas, Yulen Pereira ha asegurado que "Anuar siempre va de cara y hay que valorarlo", un comentario que no ha gustado nada a Matamoros. "Hitler iba de cara también. Yo le tengo cariño a Anuar, lo juro por mi madre, pero se pasa", ha sentenciado el colaborador de Sálvame.

En Playa Parásito Marta Peñate ha decidido comenzar una huelga para que le dejen volver con sus compañeros. La canaria ha convocado a "iguanas, cangrejos y peces" para hacer su propio mitin político, reivindicando sus derechos. "Gracias, cangrejos, iguanas y gente por venir a luchar por la unificación. Este día marcará un antes y un después en la historia de Supervivientes. Luchemos por la unificación, estamos hasta los huevos de nosotros mismos", reivindicaba la canaria dando cacerolazos y pintándose la cara los símbolos de los guerreros.