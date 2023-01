Antonio David Flores da una nueva estocada a Rocío Carrasco y Olga Moreno

Antonio David Flores continúa la guerra familiar. Ahora, el padre impío tiene una nueva enemiga pública: Olga Moreno. Pese a vender en todo momento una estampa de familia de lo más unida, la familia de los Flores ha hecho la cruz a la expareja de Antonio David. Sin duda, el padre de Rocío y David Flores ha demostrado que no es tan buen ex como aseguraba Moreno en su día. El ex guardia civil ha decidido apartar a los suyos de Olga, rompiendo cualquier atisbo de relación con la sevillana. Una muestra de ello ha sido que se ha llevado a David Flores a su residencia personal.

Al parecer, todo fue fruto de una fuerte bronca entre Antonio David y Rocío Flores con Olga Moreno. Makoke ha asegurado en Fiesta que "tuvieron una bronca antes de Navidad, luego se presentaron en su piso de Málaga y se llevaron al niño. Estaban ya hartos de que Olga se colocara medallitas por cuidarle".

Por otro lado, la revista Lecturas ha explicado que habría sido la propia Olga la que habría decidido que David Flores no siguiera viviendo con ella. Desde que lo dejasen, Antonio David Flores se fue a vivir a otra residencia junto a Marta Riesco, dejando a David Flores en casa de la ganadora de Supervivientes, dejándole a su cargo.

Es por eso que Olga le habría pedido a Antonio David que se encargase de su hijo, para ella poder empezar un nuevo capítulo en su vida. La sevillana mantiene una relación con Agustín Etienne, su representante, y ambos tendrían pensado mudarse a Madrid. Otra publicación, en este caso Diez Minutos, ha publicado unas fotografías en las que se puede ver a David Flores junto a su padre, que se encarga de llevarle al colegio. El hijo de Rocío Carrasco ahora convive también junto a Marta Riesco, una combinación explosiva que afectaría al ego de la reportera y que, a la larga, podría deteriorar el nidito de amor.