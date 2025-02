Anabel Pantoja no se esconde durante la investigación judicial por maltrato infantil

Anabel Pantoja no atraviesa su mejor momento y es que después de que su hija Alma hubiera estado ingresada en el hospital durante 18 días, la calma aún no ha llegado y la tempestad sigue. Tras la salida de la pequeña del centro hospitalario se conocía que los padres, Anabel y David Rodríguez están en el punto de mira después de que se abriese una investigación judicial por un presunto delito de maltato infantil hacia su hija. La sobrina de Isabel Pantoja no dudaba en defenderse de las acusaciones de los medios con respecto este tema, pero lo cierto es que la causa judicial permance abierta por el momento.

La sevillana emitió un comunicado en primera persona donde exponía que ellos han estado colaborando con la justicia en todo momento y que su verdad es la única, además quiso aclarar que esta investigación se lleva a cabo por protocolo, no porque haya indicios de maltrato. La porpia Fiscalía ha salido en defensa de Anabel Pantoja cuando aclararon que no se habían tomado medidas cautelares contra los padres y que la pequeña permanecía con ellos porque se considera que no corre peligro a su cargo.

Estos días tan angustiosos para Anabel y su pareja David los han pasado más aislados de lo normal porque son momentos difíciles de afrontar y por eso se han atrincherado en su casa de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, y no se ha dejado ver desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió un comunicado el pasado jueves 30 de enero, en el que se informaba de la apertura de dilegencias previas contra ella y su pareja por un presunto de delito de maltrato infantil.

Anabel Pantoja compartía en la tarde del 3 de febrero un vídeo en el que aparecen ella, Alma en el carro y con la cara tapada-para preservar su intimidad- y su pareja David abrazada a la influencer. Está la familia al completo a pie de playa contemplando el atardecer, una estampa que en otras circunstancias no tendría más relevancia, pero dado el momento que están viviendo es una muestra de unión de la pareja frente al mundo y a las acusaciones que pesan sobre ellos.

La sevillana no ha querido ser muy extensa en el texto que acompaña a la imagen y se ha limitado a poner varios emoticonos de los que se aventura una lectura parecida a que a familia permanece unida mientras recarga pilas viendo el atardecer. La publicación ha sido comentada por muchísimos de los seguidores de la prima de Kiko Rivera y son muchos los que les mandan mucho cariño y sobre todo mucho ánimo en todo este proceso.

David Rodríguez sí que ha aparecido hace unos días y ha querido mostrarse con total normalidad frente a las cámaras a pesar de lo que están viviendo. El fisioterapeuta cordobés es el que más ha estado en el punto de mira y es que en el programa de Y ahora Sonsoles, se ha llegado a aventurar a apuntar que la investigación se estaría centrando en la figura de David y su "presunta responsabilidad en lo ocurrido" puesto que en el "episodio de máxima responsabilidad" de lo que le habría sucedido a Alama estaría "involucrado" su padre.