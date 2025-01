La tajante respuesta de las abogadas de Anabel Pantoja sobre la acusación de maltrato infantil

El ingreso de Alma Rodríguez Pantoja, hija de Anabel Pantoja y de su pareja David Rodríguez ha copado muchos titulares a lo largo del mes de enero y es que la pequeña de apenas 40 días pasó un total de 18 días en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria. El pasado lunes 27 de enero, la pequeña fue dada de alta y desde entonces se encuentra en casa con sus padres y el resto de familiares que la acompañan.

El fin de un mal sueño, era lo que esperaba que fuese Anabel y David, parece no haber llegado aún. Se ha filtrado a la prensa que se ha activado el protocolo de una investigación judicial a los padres debido a las lesiones sufridas por la pequeña y que acabaron con su hospitalización. Según la propia Anabel Pantoja, esto se hace debido a que los menores tienen mucha protección y ellos están de acuerdo y lo apoyan, pero en su caso es algo rutinario, la cuestión es que se han publicado informaciones de que los progenitores podrían haber maltratado a la pequeña y por eso acabó en urgencias.

Anabel Pantoja rehusó hacer el comunicado a través de su equipo legal y prefirió hacerlo en solitario a través de un vídeo en Instagram. No obstante, sus abogadas, Mercedes Ruiz- Rico e Irene Sorribas, han querido manifestarse públicamente y aclarar la situación de una manera muy tajante y lo han hecho poniéndose en contacto con la revista Hola. "Las informaciones que se están publicando son inadmisibles. Hay que proteger, sobre todo, el interés de una menor", afirma Irene Sorribas. Niegan en rotundo que haya habido supuesto malos tratos por parte de Anabel y David.

"Ahora mismo, [Alma] es una bebé de 40 días, pero, dentro de unos años, será una niña que tendrá acceso a todo lo que se está publicando y verá que han afirmado que sus padres la han maltratado. Eso no lo podemos consentir", nos dice la letrada de forma tajante. "Si es desagradable ingresar a tu bebé, imagínate que tengas que leer que la has maltratado. Es terrible", comenta la abogada Mercedes Ruiz-Rico.

"Se están diciendo cosas muy feas en todos los medios cuando la realidad es que no ha pasado nada", afirma Sorribas. "Se ha abierto un protocolo, como se tiene que abrir, porque son procedimientos que se marcan para la defensa del menor. Precisamente, por ese protocolo, [Anabel y David] han tenido que declarar, pero en ningún caso hay sospecha de ningún tipo de maltrato infantil ni nada parecido", continúa la representante legal de la sobrina de Isabel Pantoja.

Las abogadas de Anabel y David no han querido hacer ninguna referencia al comunicado del TSJ. "Eso lo tendremos que analizar. Por eso, no podemos pronunciarnos", expresan. No obstante, confían en que este asunto se resuelva en los próximos días. "A Anabel y a David les han llamado a declarar muy deprisa y les han dejado marchar sin ningún tipo de cargo porque no hay nada". Habrá que esperar el resultado de la investigación para esclarecer lo sucedido el día del ingreso de la pequeña.