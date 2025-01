Ana Obregón se solidariza con Anabel Pantoja después de ver su comunicado

La vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez dista mucho de vuelta a la normalidad, como se esperaba, tras 18 días de hospitalización de la pequeña Alma, hija que tienen en común. El pasado 10 de enero, la pequeña fue ingresada en la Unidad de Medicina Intensa del Hospital Materno de Gran Canaria. Se desconocían los motivos que habían acabado con Alma en el hospital, pero ahora se ha filtrado a la prensa que los padres están siendo investigados por posibles lesiones al bebé.

El duro trance por el que pasan en estos momentos los padres primerizos parece no acabar, tanto es así que la propia Anabel Pantoja ha querido emitir un comunicado para decir que "Alma está sana y feliz" y que además la investigación que se está llevando a cabo es "por protocolo". La prima de Kiko Rivera ha explicado en el comunicado que su hija sufrió "un episodio, una crisis puntual y que ellos como padres reaccionaron llevándola al hospital". Son muchas las personas que han querido mandarle ánimo y cariño a la pareja en este nuevo revés y una de ellas ha sido Ana Obregón.

La actriz le ha dejado una emotiva "carta" en los comentarios de la publicación de Instagram a través de la que Anabel informaba de lo sucedido. Ana Obregón se sincera con la sobrina de Isabel Pantoja y reconoce que entiende el dolor de ver a un hijo sufrir porque ella misma pasó por ese trance mientras su hijo Aless Lequio estuvo luchando contra el cáncer, que desgraciadamente le hizo perder la vida en 2020.

"Querida Anabel, después de lo que habéis pasado, que como madre entiendo perfectamente, te pido por favor que todo esto no te afecte lo más mínimo. Que estés en casa feliz y dando gracias a Dios de poder tener a tu hija contigo y con su padre. Muchos padres que tenemos a nuestros hijos en el cielo daríamos la vida por estar en vuestra situación así que no hagas ni caso, ni a los comentarios, ni a las injusticias… ¡Sé feliz, por favor!", redactaba Ana Obregón.

Muchos de sus compañeros y amigos se han vuelto a volver con la familia Rodríguez Pantoja y no los sueltan aunque soplen malos vientos, por el momento solo queda esperar a que la justicia desvele cuál será el desenlace de este suceso. En la publicación en la que Anabel explica su situación actual, los comentarios de apoyo son la mayoría, tanto de personas conocidas como de sus seguidores, que esperan que todo finalice positivamente para la sevillana. Anabel no ha querido responder de forma pública a ninguno de los comentarios realizados.

Lo único que se sabe al respecto de la situación judicial de la pareja es que tanto Anabel como David declararon delante del juez, explicaron los hechos acontecidos durante ese día y ninguno de los dos ha sido detenido ni se han tomado medidas cautelares contra ellos, de hecho la pequeña Alma se encuentra en casa con sus padres.