Anabel Pantoja comunica que está en casa con su hija Alma tras recibir el alta

Anabel Pantoja ha querido comunicar a través de sus redes sociales la mejor noticia que podía compartir: está en casa con su pareja, David Rodríguez y su hija Alma. Después de 18 días en los que la bebé ha tenido que estar hospitalizada, la familia Rodríguez Pantoja ha podido cumplir su sueño más deseado, volver a su hogar y hacerlo con mucha salud. Han sido muchos los días de incertidumbres y desasosiego para estos padres primerizos, pero por fin pueden quedarse atrás como un mal sueño.

La influencer sevillana ha subido una imagen de los tres en la playa y ha querido dejar un emotivo mensaje. "No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día", comienza Anabel Pantoja. "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón AGRADECER todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días.", continúa la sobrina de Isabel Pantoja.

La joven ha querido hacer una reflexión sobre las cosas más importantes de la vida y lo resume en dos palabras: salud y vivir. "La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener SALUD Y VIVIR. Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros Te Quiero!".

En este comunicado, la prima de Kiko Rivera ha querido acordarse de los medios de comunicación que han estado informando sobre el estado de salud de su hija, además, por supuesto, de sus familias y amigos. "Agradecer a los Medios de Comunicación, programas, compañeros, amigos y No amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé. Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3. GRACIAS INFINITAS A NUESTRA FAMILIA, y AMIGOS que no nos dejaron ni un solo día de apoyar (no tendremos VIDA para pagaros todo lo que hicieron) CANARIAS-SEVILLA-MADRID-CÓRDOBA PARA SIEMPRE. Anabel, David y Alma".

Finalmente, la vida vuelve a sonreírle a Anabel Pantoja que pronto estará de nuevo activa en redes, luciendo su mejor sonrisa, como siempre hacer. Pero seguro que primero se toma un tiempo para poder reponerse de tantos días de hospital y poder pasar tiempo de calidad con su pequeña.

Las reacciones a la publicación de la influencer no han tardado en llegar y son muchas las personas que han querido mostrar su alegría y compartir este momento con Anabel. Sus amigos, compañeros de profesión y miles de fans que han estado muy pendiente de cómo evolucionaba la hija recién nacida de la sevillana y el cordobés. Mensajes de sus amigos más íntimos destacan entre algunos de los comentarios como el de Susana Bicho y también vuelve a manifestar Omar Sánchez, exmarido de Anabel. "Me alegro de todo corazón. A descansar, vivir y disfrutar de la pequeña Alma, es una luchadora como sus padres.", rezaba el mensaje de la pareja de la sevillana.