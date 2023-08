Almudena Cid estalla contra Christian Gálvez: "Me la destrozaron"

La reconocida gimnasta Almudena Cid ha roto su silencio tras el sorprendente anuncio de Christian Gálvez, presentador de Telecinco, sobre su próxima paternidad junto a Patricia Pardo. A través de un emotivo vídeo compartido en su cuenta de Instagram, Almudena ha reflexionado sobre su carrera deportiva y ha lanzado indirectas a Christian Gálvez, sin mencionarlo directamente.

En el video, Almudena presenta una cinta que resume sus 21 años en el mundo de la gimnasia rítmica, una cinta que en algún momento "fue destrozada". Con profunda emoción, expresó su sensación de que todo el esfuerzo, dedicación y amor que había invertido en su carrera no fueron tomados en cuenta por su anterior pareja, lo que la hizo sentir que su trayectoria deportiva tenía poco valor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)

La gimnasta destacó la importancia de la reconstrucción personal y cómo depende en gran medida de uno mismo. Con determinación, Almudena compartió cómo enfrentó la adversidad y se recuperó, "buscando entre los escombros", ordenando sus experiencias y encontrando la luz necesaria para seguir adelante con su vida.

"He reconstruido mi cinta porque todo lo que representaba todavía seguía en mí, no se fue con el destrozo", afirmó Almudena. "Y lo más importante, la diseñé yo, la dibujé yo, y he vuelto a hacerlo. Volví a recuperar a la Almu que fui y a la que soy", sentenció con determinación.

Aunque Almudena Cid no mencionó directamente a Christian Gálvez en su discurso, su mensaje fue interpretado por muchos como una clara referencia al presentador. La gimnasta parece haber canalizado sus sentimientos y emociones a través de esta reflexión en vídeo, demostrando su fortaleza y resiliencia ante las adversidades.

En los últimos días, Almudena ha tratado de evadirse del revuelo mediático y disfrutar de unos días de descanso junto a su familia. La noticia del embarazo de Christian Gálvez y Patricia Pardo ha generado un gran impacto en los medios, pero Almudena ha decidido enfocarse en su propia reconstrucción y bienestar personal.

La carrera de Almudena Cid ha sido una fuente de inspiración para muchas personas, y su manera de enfrentar los obstáculos y resurgir más fuerte que nunca es una muestra de su valentía y determinación. Sin duda, la gimnasta continuará dejando huella en el corazón de sus seguidores y seguidoras, tanto por sus logros deportivos como por su ejemplo de superación personal.